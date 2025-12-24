Compras de última hora por Nochebuena, llenan la Central de Abasto pese a bajas ventas

Los pasillos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, el centro distribuidor de alimentos más grande de América Latina, se abarrota de personas que acuden a hacer sus compras de última hora para las fiestas decembrinas en busca de variedad y mejores precios que en los grandes supermercados.

“¿Compras de última hora? …Sí….¿Gastó más que el año pasado o igual o cómo vencen los precios? …Pues, un poquito más, porque sí subió un poco el costo de las cosas, pero, pues, uno se adapta… ¿Como qué tanto más?…Yo creo que por kilo puede ser como unos cinco pesos por kilo, respecto a la manzana. Sí, también la crema, también subió. El queso, el jamón, que es para las sopas, también. O sea, en todo subió…¿Compras de última hora? …Poquito, poquito…¿Cómo vio los precios? ¿Están más altos que el año pasado, igual o menos? …No, pues están un poquito más altos. Pues en la manzana, el tejocote, la guayaba, que lo que se llamaba para el ponche, unos diez por ciento, porque la guayaba antes estaba en, pues encontrábamos de a veinte pesos y ahorita en cuarenta pesos…Buenos días, seño. ¿Haciendo compras de última hora? …Sí, yo sí. ¿Qué tanto ha gastado? ¿Más que más que el año pasado igual o menos? …Yo creo que más que el año pasado. Está todo más caro. Por ejemplo, la manzana está a cuarenta y cinco cincuenta pesos, el año pasado estaba en treinta, treinta y cinco pesos”. Dijeron que nos acudieron a este centro distribuidor de alimentos para hacer compras de última hora.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ACUDEN A LA CENTRAL DE ABASTO EN ESTAS FECHAS?

Y es que cada año, miles de personas eligen la Central de Abasto y llegan desde lugares alejados en busca de todo lo necesario para preparar el mejor banquete para la familia, en un país donde la convivencia en estas fechas tiene gran importancia, especialmente, después de varios años complejos por la pandemia de COVID-19.

En noviembre, la inflación en México se moderó, pero sigue apretando al bolsillo al ubicarse en 8,14%. Para muchos mexicanos, este aumento en los precios es todavía mayor en los grandes supermercados, y aunque implique moverse más y emplear más tiempo, deciden acudir a la central de abasto.

¿QUÉ DICEN LOS COMERCIANTES SOBRE LAS VENTAS?

Los pasillos se ven llenos, pero los comerciantes aseguran que menos que otros años.

“¿Cómo van las ventas en relación con el año pasado?… Pues, la verdad, mucho. Considerable. Yo creo que, más que nada, por la cuestión económica de la gente, que los precios sí han estado muy variables, y han incrementado unas cosas, han bajado otras, pero yo creo que más que nada es eso... ¿Cómo van las ventas en relación con el año pasado?… Muy tranquilas. No hay ventas, hay más gente que ventas. Son muy tranquilos”, dijeron los comerciantes entrevistados.

Este mercado opera todos los días y alberga una cantidad aproximada de ciento veintidós mil toneladas de producto. La sección de frutas y hortalizas es la más grande, pero en los múltiples pasillos se puede encontrar también cárnicos, productos lácteos, frutos secos, flores y muchas cosas más.

