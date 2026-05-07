¡Cuidado con el gasto! Regalos para el 10 de mayo costarán hasta 30% más este año / FG Trade Latin

Comerciantes en pequeño advirtieron que la celebración del Día de las Madres estará marcada por el aumento generalizado de precios en productos básicos, situación que impactará directamente en la economía de millones de familias mexicanas durante los festejos del 10 de mayo.

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¿Qué productos aumentaron de precio rumbo al 10 de mayo?

Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y las Empresas Familiares, señaló que la inflación continúa afectando el consumo popular y elevando el costo de alimentos esenciales.

“Este escenario encarece significativamente la comida de celebración en millones de hogares, así como los obsequios tradicionales para esta fecha”. —

Indicó que productos como el jitomate se venden entre 60 y 80 pesos por kilogramo, mientras que el limón ronda los 30 pesos y el huevo se comercializa entre 30 y 40 pesos por kilo.

El dirigente agregó que, en comparación con el periodo previo a la pandemia, los comerciantes en pequeño enfrentan incrementos superiores al 30 por ciento en los costos para comercializar productos destinados a celebraciones familiares.

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¿Cómo afecta la inflación a restaurantes y negocios?

“Esta presión también ha obligado a restaurantes, fondas y negocios de comida rápida a ajustar sus precios en los últimos meses”. —

Asimismo, alertó que el incremento de precios también afecta al sector florista. Señaló que arreglos florales que anteriormente costaban entre 350 y 500 pesos actualmente alcanzan hasta mil pesos debido al aumento en combustibles, rentas, sal ni arios, insumos y fertilizantes.

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¿Qué opciones buscan las familias para ahorrar?

Los comerciantes consideraron que, ante este panorama, los festejos del Día de las Madres estarán marcados por la austeridad, ya que muchas familias enfrentan ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Asimismo, destacó que los más de 300 mercados públicos de la capital continúan siendo una alternativa accesible para las familias, al ofrecer alimentos, ropa y distintos artículos a precios populares.

El representante del comercio en pequeño subrayó que las mujeres jefas de familia constituyen uno de los principales pilares de la economía popular y del comercio local, al sostener negocios mediante el autoempleo y generar ingresos para miles de hogares.

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