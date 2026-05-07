Cifra récord en el SAT: Reporta 10.7 millones de declaraciones anuales y 7.9 millones con saldo a favor

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante el periodo de la Declaración Anual 2025 de personas físicas, que concluyó el 30 de abril, se presentaron 10 millones 783 mil 158 declaraciones fiscales.

Mayoría con saldo a favor y devoluciones récord

De ese total, 7 millones 903 mil 206 declaraciones resultaron con saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que representa a la mayoría de los contribuyentes que cumplieron con esta obligación fiscal.

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El SAT detalló que se han realizado devoluciones por un monto de 31 mil 870 millones de pesos, beneficiando a 4 millones 551 mil 45 contribuyentes, con un promedio de devolución de 7 mil 878 pesos por persona.

La autoridad fiscal destacó además la eficiencia en el proceso, ya que el depósito de las devoluciones se realizó en un promedio de tres días, muy por debajo del plazo máximo de 40 días establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Durante el periodo de declaración, el SAT brindó 4 millones 792 mil 759 atenciones. De estas, 2.29 millones fueron presenciales en 169 oficinas y módulos del país, 957 mil 492 a través de canales remotos, y 1.54 millones mediante la plataforma SAT ID.

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En el caso de las personas morales, el SAT informó que entre enero y marzo de 2025 se recibieron 840 mil 359 declaraciones, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.

Asimismo, 202 mil 918 empresas obtuvieron saldo a favor, con un monto aproximado de 270 mil 130 millones de pesos.

El SAT agradeció a las y los contribuyentes por cumplir en tiempo y forma con esta obligación fiscal, al señalar que su participación contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas del país.

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