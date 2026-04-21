¿Víctima o manipulador? Qué es el sadfishing y el narcisismo

El narcisista vulnerable utiliza la fragilidad como herramienta. Su lema no es “soy el mejor”, sino “nadie sufre como yo” / Getty Images

¿Estás en las garras de una “víctima profesional”? Cuidado con el sadfishing. ¿Alguna vez has sentido que no puedes decirle nada a alguien porque siempre “está pasando por un mal momento”? En redes sociales y en la vida real, ha surgido un fenómeno que el tanatólogo Mario Guerra define como una verdadera cárcel emocional: el sadfishing.

Esta semana en W Radio, Martha Debayle platicó con Mario Guerra sobre cómo el dolor se ha convertido, para algunos, en una moneda de cambio para obtener atención, likes y, sobre todo, control sobre los demás.

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¿Qué es el sadfishing?

El término fue acuñado en 2019 por la periodista Rebecca Reid. Se refiere a la tendencia de publicar vulnerabilidad o tristeza extrema en redes sociales con el único objetivo de obtener validación inmediata. Sin embargo, Mario Guerra advierte que esto es solo la punta del iceberg de algo más profundo: el narcisismo vulnerable.

El narcisista que no parece narcisista

A diferencia del narcisista grandioso (arrogante y exhibicionista), el narcisista vulnerable utiliza la fragilidad como herramienta. Su lema no es “soy el mejor”, sino “nadie sufre como yo”.

El ciclo de captura emocional funciona así:

Exhibición de dolor: Siempre hay una crisis cuando tú necesitas algo. Captura empática: Sientes culpa por reclamar o poner límites. Inversión del problema: La conversación deja de ser sobre tu necesidad y pasa a ser sobre su sufrimiento. Evasión de responsabilidad: Su dolor es un escudo permanente para no cambiar.

Diferencia entre vulnerabilidad real y actuada

Es vital no confundir el pedir ayuda con manipular. Según Guerra, la clave está en la reciprocidad:

Vulnerabilidad real: Genera conexión. La persona escucha, busca soluciones y acepta su responsabilidad.

Vulnerabilidad actuada: Genera obligación. El dolor de la persona siempre eclipsa al tuyo y se usa para evitar expectativas.

¿Cómo salir de la trampa emocional?

Si sientes que eres el “cuidador permanente” de alguien, Mario Guerra sugiere estas herramientas:

La prueba de la reciprocidad: Observa si esa persona te escucha con la misma atención cuando tú eres quien sufre.

El límite empático: Valida su dolor, pero mantén tu espacio: “Entiendo que sufres, pero lo que yo necesito decirte también es importante”.

Cuestiona el cambio: No aceptes promesas vagas. Pregunta: ¿Qué vas a hacer diferente esta semana?

Recuerda: Tu empatía es un don, pero sin límites se convierte en autoabandono. Cuidar a alguien no debería requerir que tú desaparezcas.

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