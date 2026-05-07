Banxico baja tasa de interés a 6.5% tras desaceleración económica

El Banco de México redujo este jueves la tasa de interés de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 6.5 por ciento, en una decisión dividida entre los integrantes de la Junta de Gobierno.

Ampliar

Te podría interesar: Advierte COPARMEX Ciudad de México desaceleración económica y deterioro laboral en la capital

¿Por qué Banxico redujo la tasa de interés?

Con tres votos a favor y dos en contra, el banco central argumentó que el comportamiento reciente de la inflación y la desaceleración económica permiten cerrar el ciclo de recortes iniciado en marzo de 2024.

En su comunicado de política monetaria, Banxico destacó que durante el primer trimestre de 2026 la actividad económica registró señales de debilidad, mientras que la inflación general continuó moderándose.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50% con efectos a partir del 08 de mayo de 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/qT6JMoB3wy pic.twitter.com/8a2mAvgj7A — Banco de México (@Banxico) May 7, 2026

También puedes leer: ¿Cuáles son los riesgos para la economía en 2026? El director general de BX+ comparte sus perspectivas

¿Qué riesgos económicos advirtió el banco central?

A pesar del ajuste, el organismo advirtió que aún existen riesgos inflacionarios asociados a tensiones comerciales, conflictos internacionales, presiones en costos y movimientos cambiarios.

Los miembros que votaron en contra consideraron que todavía es necesario mantener cautela para evitar presiones adicionales sobre los precios.

El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) disminuye en 25 puntos base https://t.co/UQiypSPr3i — Banco de México (@Banxico) May 7, 2026

Encuentra más: Prevén crecimiento económico de México de hasta 1.5% en 2026; TMEC será clave

¿Qué nivel alcanza ahora la tasa de referencia?

Con este movimiento, la tasa de referencia alcanza su nivel más bajo desde 2022.

Síguenos en Google News y encuentra más información