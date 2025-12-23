¡Cuidado con lo que bebes! El SAT lanza alerta por alcohol adulterado en Navidad

Para verificar que la bebida alcohólica es auténtica deberás comprobar que cuente con el marbete, la tipografía correspondiente y evitar aquellos impresos con tinta de mala calidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la población para verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, además de cerciorar su origen y legalidad, en el contexto de las fiestas decembrinas.

Mediante un comunicado, el organismo recaudador indicó que estas acciones buscan contribuir al cuidado de las personas, así como garantizar el control sanitario de alimentos y bebidas. Asimismo, combaten el contrabando y adulteración de los productos, contribuyendo al cuidado y salud de la población.

¿Por qué es importante revisar el origen de las bebidas alcohólicas?

Y es que de acuerdo con la Ley del Impuesto especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas tienen la obligación de colocar en sus productos ciertas etiquetas conocidas como marbetes.

Este distintivo verifica el origen y legalidad del producto, pues ésta es emitido por el SAT.

Para verificar que la bebida alcohólica es auténtica deberás comprobar que cuente con el marbete, el cual puede estar adherido al envase, impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

Además, éste deberá tener la tipografía correspondiente y evitar aquellos que hayan sido impresos con tinta de mala calidad. Asimismo, recomendaron a los usuarios consultar el código QR que lo integra para asegurarse que la información en él coincida con la bebida alcohólica.

El SAT llama a la población a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, revisando que cuenten con el marbete del SAT, una etiqueta de control fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad.



📌Marbete verde: bebidas nacionales

📌Marbete verde: bebidas nacionales

📌Marbete…

¿Qué tipos de marbetes existen y cómo identificarlos?

El organismo señaló que dentro de las etiquetas se pueden encontrar dos tipos de marbetes, según el origen de la bebida:

Color verde, bebidas nacionales.

Color vino, bebidas importadas.

Ambas deberán contener la serie y el folio a través de un código QR, el cual permite al consumidor consultar los detalles de su producción, procedencia y fabricantes.

El SAT destacó que desde el 2018 a la fecha se han impreso y entregado cuatro mil 516 millones de marbetes, y se establecen multas por hasta 112 mil pesos a quienes falsifiquen o incumplan con la normativa de los marbetes.

