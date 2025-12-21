Diputado del PRI regala a sus compañeros mochilas con caguamas y churritos para Navidad

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia, generó polémica en redes sociales luego de compartir un video en el que muestra el regalo navideño que entregaría a sus compañeros legisladores: mochilas que incluyen caguamas y churritos como botana.

En el video, difundido desde su cuenta oficial, el legislador priista aparece mostrando el contenido del obsequio mientras lanza el mensaje: “Este es mi regalo para los diputados”. Dentro de la mochila destacan una caguama de cerveza, bolsas de churritos y otros artículos, lo que rápidamente provocó reacciones encontradas entre usuarios de redes sociales y analistas políticos.

La publicación se viralizó en cuestión de horas y abrió un debate sobre la conducta y el simbolismo de los regalos entre representantes populares, especialmente en un contexto de críticas constantes hacia la clase política por temas de austeridad, imagen pública y responsabilidad institucional.

Diputado del PRI regala caguamas y mochilas para la Navidad pic.twitter.com/yIO5Ph2RMk — Franc (@paco__miranda) December 21, 2025

Reacciones divididas en redes

Mientras algunos usuarios tomaron el gesto con humor y lo calificaron como una acción informal y festiva, otros consideraron inapropiado que un legislador regale bebidas alcohólicas como parte de un obsequio navideño, cuestionando el mensaje que se envía desde un cargo público.

Críticos señalaron que este tipo de acciones pueden banalizar la función legislativa, mientras que simpatizantes del diputado defendieron la iniciativa como una broma o un gesto personal sin impacto en su labor política.

Hasta el momento, el PRI no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el video ni sobre la entrega de las mochilas, y Guillermo Valencia tampoco ha aclarado si se trató de un acto simbólico, una dinámica privada entre legisladores o un evento público con recursos propios.

Contexto político de Guillermo Valencia

Guillermo Valencia es un personaje activo en redes sociales y suele generar conversación con publicaciones de tono directo y provocador. Este episodio se suma a otras controversias que reflejan cómo las redes sociales se han convertido en un espacio central de la comunicación política, donde gestos aparentemente menores pueden escalar rápidamente a debates nacionales.

El caso deja abierta una discusión más amplia: ¿hasta dónde llegan los límites del humor, la informalidad y la responsabilidad pública en la vida política mexicana, especialmente en fechas simbólicas como la Navidad?

Por ahora, las mochilas con caguamas y churritos ya cumplieron un objetivo claro: poner nuevamente a Guillermo Valencia en el centro de la conversación pública.