Mexicanos Primero rechaza recortar ciclo escolar por rezagos educativos

La presidenta de Mexicanos Primero Patricia Vázquez advirtió que cerrar de forma anticipada el ciclo escolar no debe ser la respuesta ante los retos del sistema educativo, en el contexto del anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sobre el fin de cursos antes de lo previsto.

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¿Por qué piden mantener completo el ciclo escolar?

Señaló que cada día de clases es fundamental, especialmente para niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes.

Subrayó que la prioridad debe ser garantizar condiciones adecuadas para enseñar y aprender hasta el último día del calendario escolar, con responsabilidad y poniendo siempre en el centro el derecho a la educación.

Cerrar anticipadamente el ciclo escolar no puede ser la respuesta frente a los desafíos del sistema educativo. Cada día de clases cuenta, especialmente para millones de niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes.



La prioridad debe ser garantizar… pic.twitter.com/MymPmtL06l — Patricia Vázquez (@patvazher) May 7, 2026

¿Qué anunció la SEP sobre el fin de cursos?

Y es que en la víspera el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo anunció el fin de cursos anticipados para el próximo 5 de junio justificando la medida debido a la intensa ola de calor prevista para junio y julio, así como a la realización del Mundial de Futbol en México.

Se adelantará el cierre del #CicloEscolar 2025-2026 para el próximo 5 de junio. Este acuerdo unánime se tomó junto a las y los secretarios de educación de todas las entidades del país.



✅ Las actividades administrativas que realizan los docentes terminarán el 12 de junio.



🏫… pic.twitter.com/HwS5Gwqx0j — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

¿Qué preocupación existe por los rezagos educativos?

La organización consideró que reducir los días de clases podría afectar los esfuerzos para recuperar aprendizajes y atender las necesidades educativas de estudiantes que aún presentan rezagos académicos.

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