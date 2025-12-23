Lamenta Sheinbaum accidente aéreo en Galveston, Texas y envía condolencias a familiares de fallecidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el accidente aéreo en Galveston, ocurrido tras el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) en Texas, Estados Unidos, y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el caso continúa bajo investigación y que el hallazgo de la caja negra permitirá esclarecer las causas del accidente, el cual es analizado de manera conjunta con autoridades estadounidenses.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron, lamentablemente, en este accidente, y a las personas que viajaban, muy triste lo que pasó. Está, desde el primer momento, el secretario de Marina trabajando, con apoyo de Relaciones Exteriores; se recibió apoyo también de Estados Unidos y, pues, hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué se sabe sobre la investigación del accidente aéreo en Galveston?

Sheinbaum detalló que la aeronave ya había llegado a Galveston cuando se perdió la comunicación durante aproximadamente diez minutos, periodo en el que se pensó que había aterrizado, hasta que se confirmó el accidente.

Indicó que la investigación sigue en curso y que se brinda atención directa a los familiares de las víctimas mientras se determinan las causas del desplome.

¿Cuál era la misión de la aeronave de la Semar?

Como se recordará, la tarde del lunes una aeronave tipo King Air ANX-1209, perteneciente a la Secretaría de Marina, se desplomó previo a aterrizar en territorio estadounidense. El vuelo realizaba un traslado médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

De los ocho tripulantes que viajaban a bordo, dos personas sobrevivieron, cinco fallecieron y, hasta la noche del lunes, una persona permanecía desaparecida, de acuerdo con un comunicado oficial de la Semar.

¿Quién era el paciente trasladado?

La presidenta precisó que el paciente era un menor de edad originario de Yucatán, quien era trasladado para recibir atención especializada en un hospital de Galveston, reconocido por tratar a niños y niñas con quemaduras graves.

“La Marina ayuda mucho en acciones humanitarias, particularmente llevan a Galveston, que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados. Llevaban un caso de Yucatán a Galveston; iban médicos, enfermeras, personal de Marina y familiares del niño”, — Claudia Sheinbaum

