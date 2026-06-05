Justicia para Paula: mujeres marchan en Cuernavaca y exigen castigo para el agresor

La movilización por justicia para Paula reunió a decenas de mujeres y colectivos en Cuernavaca, mientras se espera una audiencia programada para el próximo 9 de junio.

Decenas de mujeres salieron a las calles de Cuernavaca a manifestar su apoyo a Paula Fajardo, quien denunció a través de redes sociales las agresiones que sufrió por parte de su expareja durante muchos años.

A esta manifestación se sumaron integrantes de colectivos, quienes acompañaron a la víctima a exigir justicia y castigo para el agresor, Jorge Francisco Rabadán Torres.

Colectivos recriminaron en sus consignas a la jueza que dio un amparo al agresor de Paula, Jorge Francisco Rabadán Torres. Ampliar

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Colectivos respaldan a Paula Fajardo en Cuernavaca

El contingente salió de la Glorieta Niño Artillero de la colonia Las Palmas y recorrió la Avenida Morelos Sur hasta llegar al zócalo de Cuernavaca.

En su trayecto gritaron consignas contra la jueza del Séptimo Distrito, Tania Gómez Ibarra, quien concedió un amparo al presunto agresor para evitar cualquier tipo de orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización o presentación ante autoridades estatales o federales.

“Es increíble que se haya dado este amparo justamente por lo que mencionas, o sea, es mujer. No sabría si se va a proceder o no, no soy experta, pero esperemos que no”, expresó Paula.

Las manifestantes vistieron playera morada y portaron pancartas con leyendas como “Justicia para Pau”, “Abajo ese Amparo” y “Rabadán a la Cárcel”.

🔴#PaulaFajardo marchó en Cuernavaca, donde mujeres salieron a exigir justicia tras denunciar que fue víctima de violencia durante años por parte de su ex pareja, con agresiones incluso frente a sus hijos.



Exige castigo al señalado y cuestionar un amparo que ha frenado acciones… pic.twitter.com/CHssreki06 — W Radio México (@WRADIOMexico) June 5, 2026

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Audiencia definirá protección legal del caso

En esta marcha, Paula pidió a la Secretaría de las Mujeres, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial del Estado que no la dejen sola, porque su expareja es capaz de cualquier cosa.

“Estoy consciente de que esto va a marcar un cambio y una diferencia. ¿Tienes miedo, Paula? Sí, siempre. Se ha visto que es una persona violenta y de él puedo esperar cualquier cosa. Que no me dejen sola a mí y a mis hijos y a otras mujeres que han sido violentadas, que las escuchen”.

Paula decidió romper el silencio y publicó videos y fotografías de la violencia familiar de la que fue víctima durante muchos años de parte de su expareja, quien llegó a golpearla frente a sus cuatro hijos e incluso cuando tenía ocho meses de embarazo.

El caso generó indignación al conocer que Rabadán Torres había obtenido un amparo para evitar su detención, pese a las pruebas presentadas por la víctima.

“La situación avanza rápido, sí tenemos apoyo, pero queremos ser escuchados en tribunales también, no queremos que quede en impunidad lo que se llevó la administración pasada, y se busca que esta jueza actual haga la diferencia”.

El próximo 9 de junio está programada una audiencia donde se definirá la protección legal y se analizará de fondo el caso. La exigencia de justicia para Paula continúa mientras colectivos y ciudadanos mantienen el acompañamiento a la víctima.

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