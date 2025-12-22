Desplome de avión de la Marina en Texas deja cinco muertos: trasladaba a paciente de Michou y Mau

Un avión tipo King Air ANX 1209 de la Secretaría de Marina de México se estrelló en Galveston, Texas. Hay cinco muertos.

La Secretaría de Marina actualizó a cinco el número de personas que resultaron muertas este 22 de diciembre por el desplome de la aeronave naval que apoyaba el traslado médico de un paciente de la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

Sobre los otros tripulantes, detalló que dos fueron rescatados con vida y una más sigue desaparecida.

Equipos de rescate salvaron a varios personas, entre ellos un menor de edad. Ampliar

¿Quiénes viajaban en el avión de la Marina?

Hasta el momento, la Semar solo ha confirmado que en la aeronave tipo King Air ANX 1209 viajaban 8 personas: 4 de tripulación naval y cuatro civiles, procedentes de Mérida, Yucatán.

La misión de carácter humanitario tuvo un incidente en las inmediaciones de Galveston, Texas, donde se ubica el Hospital Shriners que atiende a niños con quemaduras graves.

De acuerdo con información de medios de Estados Unidos, entre los pasajeros se encontraba un menor de dos años que requería atención especializada.

La Marina apoyaba a la Fundación Michou y Mau con un traslado médico humanitario desde Mérida, Yucatán, cuando se desplomó cerca de Galveston, Texas. Ampliar

¿Qué es la Fundación Michou y Mau?

Desde 1997, esta Institución de asistencia privada apoya a que niños mexicanos con graves quemaduras reciban atención de especialistas en el Hospital Shriners de Galveston, Texas.

La fundadora, Virginia Sendel, perdió a su hija y un nieto por un incendio en México, mientras otra de sus nietas sobrevivió tras tratarse en ese centro especializado en quemaduras, con el que mantiene relación para enviarle nuevos casos.