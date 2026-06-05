Clima en CDMX y Edomex: viernes 5 de junio con lluvia ligera y un ambiente cálido por la mañana y tarde

Pronóstico del clima para CDMX y Edomex: así estará el tiempo este 5 de junio. Getty Images

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este viernes 5 de junio de 2026 una jornada con ambiente cálido durante la mañana y gran parte de la tarde, además de lluvias ligeras aisladas hacia el final del día, de acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y el Golfo de México, combinada con el calentamiento diurno característico de esta temporada. Esto favorecerá la formación de nubosidad y algunas precipitaciones en distintas zonas del Valle de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los reportes oficiales debido a que las lluvias podrían presentarse de manera repentina en algunas alcaldías de la capital y municipios mexiquenses.

¿Cuál será la temperatura máxima en CDMX y Edomex este viernes?

Para la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de entre 12 y 14 grados Celsius durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 27 grados por la tarde.

En municipios del Estado de México ubicados en el Valle de Toluca y zonas altas, las temperaturas serán más frescas durante la mañana, con valores cercanos a los 7 y 10 grados. Sin embargo, conforme avance el día se espera un ambiente templado a cálido con máximas cercanas a los 22 grados.

Las condiciones permitirán una mañana agradable para actividades al aire libre, aunque será importante considerar cambios en el tiempo durante la tarde.

¿En qué zonas podrían registrarse lluvias este 5 de junio?

Los pronósticos de Conagua indican la posibilidad de lluvias ligeras e intervalos de chubascos aislados principalmente durante la tarde y noche.

En la Ciudad de México, la lluvia podrían presentarse en alcaldías del sur y poniente como Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta.

En el Estado de México, las lluvias tendrían mayor probabilidad en municipios cercanos a las zonas montañosas y en regiones como Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Huixquilucan y Naucalpan.

Aunque no se esperan acumulados significativos, las lluvias podrían provocar pavimento mojado, reducción de visibilidad y algunos encharcamientos en vialidades de alta circulación.