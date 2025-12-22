¿Dónde pasará Navidad Claudia Sheinbaum? La presidenta revela su destino para éstas fiestas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que celebrará la Navidad en el puerto de Acapulco, Guerrero.

“Me voy de vacaciones a Acapulco tres días. Vamos a pasar Navidad allá”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

¿Qué días tomará de vacaciones la presidenta?

La primera mandataria reveló que tomará de vacaciones los días 25, 26 y 27 con motivo de las fiestas decembrinas. Aun así, la presidenta de México aseguró que estará “pendiente” de lo que ocurra durante estas fechas en el país.

Cabe señalar que éstas serán sus primeras vacaciones navideñas como presidenta de México que pasará fuera de la capital.

El año pasado, Sheinbaum permaneció en el Palacio Nacional los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como durante la celebración de Año Nuevo.

¿Por qué Acapulco es un destino recurrente para Claudia Sheinbaum?

La presidenta pasará sus vacaciones en la misma ciudad a la que viajó junto con su esposo Jesús María Tarriba, en el mes de septiembre de 2024 con motivo de su luna de miel, que tuvo lugar ya como presidenta electa.

