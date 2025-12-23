Cancela Sheinbaum impuesto a videojuegos violentos previsto para 2026

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el impuesto videojuegos violentos previsto en el Paquete Económico de 2026 no se implementará el próximo año, debido a la dificultad para definir y clasificar este tipo de contenidos.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto, es muy difícil. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia. Entonces tomamos la decisión que no se tome ese impuesto”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La iniciativa planteaba aplicar un cargo adicional del 8 por ciento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a videojuegos digitales y físicos a partir del 1 de enero de 2026, únicamente para títulos clasificados como “videojuego violento extremo o para adultos”.

¿Por qué se canceló el impuesto a videojuegos violentos?

Sheinbaum detalló que uno de los principales motivos para cancelar el impuesto videojuegos violentos fue la falta de criterios claros y objetivos para determinar qué títulos debían ser gravados, lo que podría generar discrecionalidad y problemas en su aplicación.

¿Qué estrategia implementará el gobierno en su lugar?

En lugar del gravamen, el G0obierno Federal fortalecerá la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, enfocada en la prevención de conductas de riesgo entre jóvenes, adolescentes y familias mexicanas. Esta estrategia se implementará entre 2025 y 2030 y es coordinada por las secretarías de Gobernación, Educación, Salud, Cultura, Mujeres, Trabajo y Seguridad, además de instituciones del sector salud.

¿Qué riesgos representan los videojuegos con violencia extrema?

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el gobierno analizará a fondo el contenido de videojuegos que podría afectar la salud mental de los jóvenes. Indicó que en algunos casos la violencia presente en estos títulos se acompaña del consumo de drogas y alcohol, factores que pueden influir negativamente en el comportamiento de los usuarios.

