Hoy No circula en Noche Buena: ¿Qué autos no circulan el 24 de diciembre en CDMX y Edomex?

Las familias mexicanas ya estamos por celebrar una de las fechas más especiales del año: La Navidad. Y par que no se arruinen tus planes te contamos cómo estará el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex para que tengas tus precauciones, como saber si necesitarás tomar trasporte público o pedir un taxi de aplicación para llegar a tiempo a la reunión familiar, pero más importante, saber si tu automóvil puede salir a las calles del Valle de México y evitar una multa o el corralón.

Por ley, los conductores de Ciudad de México y el Estado de México deben seguir el programa ambiental Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que, de no ser así te puedes llevar una infracción que va de los 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 supera los dos mil pesos.

Evita contratiempos y checa si tu vehículo podrá transitar en Noche Buena.

Automóviles que no pueden circular en Noche Buena.

Los carros que deben quedarse guardados este 24 de diciembre si no quieren llevarse una multa, son los siguientes:

Vehículos con engomado color rojo.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 3 y 4.

Automóviles que pueden circular el 24 de diciembre

Los vehículos que pueden transitar en las calles del Vale de Mexico sin restricción son:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Motocicletas

Carros con placas de discapacitado

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) no ha informado sobre modificaciones al esquema habitual, así que el programa Hoy No Circula se mantendrá sin cambios en Noche Buena, operando en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.