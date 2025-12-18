Menú de navidad del Torito: ¿Qué cenarán los detenidos este 24 de diciembre?

En la Ciudad de México, las festividades decembrinas vienen acompañadas del operativo “Conduce sin Alcohol”. Durante la Nochebuena, la vigilancia se intensifica las 24 horas para evitar accidentes viales.

Aquellos que superen el límite de alcohol permitido no solo pasarán la noche lejos de su familia, sino que enfrentarán un arresto administrativo inconmutable.

¿Qué cenarán en Navidad en el Torito este 2025?

A pesar de la sanción, el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, “El Torito”, ofrece una cena tradicional para que la estancia sea “agridulce”. El menú confirmado para este 24 de diciembre es:

Entrada: Arroz blanco.

Arroz blanco. Plato fuerte: Romeritos con papas y camarones, servidos con una porción de frijoles.

Romeritos con papas y camarones, servidos con una porción de frijoles. Bebida: Agua de sabor (frutas).

¿Por qué podrías terminar en el Torito y cuánto cuesta la multa?

La detención ocurre si al soplar en el alcoholímetro registras más de 0.40 mg/l de alcohol en aire espirado. El oficial te remitirá inmediatamente por las siguientes razones:

Arresto: De 20 a 36 horas obligatorias. Costos del Corralón: El auto va directo al depósito. El arrastre cuesta entre $919 y $1,833 MXN, más $95 MXNpor cada día de almacenaje. Puntos de licencia: Se penaliza con 6 puntos en la licencia de conducir. No puedes salir bajo fianza; la ley exige cumplir las horas de arresto completas.

