¿Sales de la CDMX? Habrá alcoholímetro especial en carreteras este 24 y 25 de diciembre

Se desplegarán puntos de revisión itinerantes en todo el perímetro de la ciudad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un operativo de vigilancia que incluye la aplicación del programa ‘Conduce Sin Alcohol’ en las diferentes salidas y entradas de carreteras durante Nochebuena y Navidad, con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito, principalmente de quienes salen o entran a la capital.

El operativo se aplicará de manera especial en la salida a Cuernavaca, Pachuca y Puebla, así como en la zona de Cuajimalpa con dirección a Toluca.

¿Cómo se aplicará el programa Conduce Sin Alcohol?

La SSC puso en marcha jornadas especiales del Programa Conduce Sin Alcohol. La dependencia precisó que se desplegarán puntos de revisión itinerantes en todo el perímetro de la ciudad, con la finalidad de prevenir accidentes provocados por el alto consumo de alcohol.

¿Cuál es el límite permitido en la prueba de alcoholemia?

La policía capitalina recordó que la prueba de alcoholemia consiste en no rebasar los 0.40 miligramos de alcohol por litro en la sangre y que, en caso de exceder el límite establecido, el infractor será trasladado al Centro de Sanciones Administrativas “El Torito”, para cumplir con un arresto inconmutable.

Para denunciar cualquier queja o abuso, así como solicitar informes sobre este programa, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía la línea 55 52 08 98 98 del Centro de Atención del Secretario.

