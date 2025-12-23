Colectivo realiza un ‘Árbol de Navidad los desaparecidos’; Exigen justicia para todas las víctimas de la desaparición forzada

La temporada navideña suele ser sinónimo de unión y alegría, pero para miles de familias en México, estas fechas profundizan el vacío que deja la ausencia y la injusticia. En nuestro país, la labor que realizan los colectivos de búsqueda de desaparecidos se ha vuelto una luz de esperanza en medio de la incertidumbre.

Estos grupos no solo rastrean la tierra, sino que también ocupan los espacios públicos para recordarnos que nos faltan miles. Su lucha es fundamental para visibilizar una crisis que no descansa en ningún momento y sobre todo, para exigir que la justicia llegue a cada hogar que hoy tiene una silla vacía.

¿Por qué se realizó un árbol de Navidad de desaparecidos?

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, integrantes de diversos colectivos de búsqueda de desaparecidos decidieron instalar un “pino de la esperanza”. A diferencia de los adornos tradicionales, este árbol está cubierto con las fichas de búsqueda y fotografías de sus seres queridos.

El objetivo principal es sensibilizar a la ciudadanía y a las autoridades. Para las familias, no hay nada que celebrar mientras no sepan el paradero de sus hijos, padres o hermanos o conocidos. Colocar estas imágenes en un símbolo tan fuerte como el árbol de Navidad es una forma de decir que ellos también deberían estar en casa y que la búsqueda no se detiene a pesar de las fiestas decembrinas.

¿Cuál es el contexto de este árbol? (Datos INEGI 2025)

Esta protesta no es un hecho aislado, sino que responde a una realidad estadística alarmante. De acuerdo con los datos más recientes del INEGI en este 2025, la percepción de inseguridad y el registro de personas no localizadas siguen siendo retos críticos para el Estado mexicano.

Asimismo, se tienen contabilizadas cerca de 100,000 personas desaparecidas en el país y esto solo refleja un fenómeno que no ha cesado en México así como también, cómo afecta de manera desproporcionada en distintas regiones del país.

El contexto de este árbol es el de una sociedad civil que, ante la falta de resultados inmediatos, se organiza a través de los colectivos de búsqueda de desaparecidos para realizar el trabajo que debería garantizar el gobierno.

¿En qué otros estados se realizó esta protesta?

Aunque la iniciativa en Reynosa ha cobrado gran relevancia, los colectivos de búsqueda de desaparecidos han replicado esta forma de protesta en diversos puntos de la República Mexicana. Se han reportado pinos y esferas con fotografías en:

Veracruz

Jalisco

Ciudad de México

Sonora

Esta red de solidaridad entre los colectivos de búsqueda de desaparecidos demuestra que, aunque el dolor es profundo, la unión de las familias es más fuerte que el olvido.