Detienen a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán líder de “Los Chapitos”: ¿Quién es su esposa?

Se cierra el cerco contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar líder de Los Chapitos, tras la detención de su suegro y su cuñado además del asesinato de "El Panu".

El gobierno federal dio un nuevo golpe contra Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con la detención de su cuñado Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, su cuñado y operador financiero, además de su suegro Mario Lindoro Elenes, de 69 años.

Estas detenciones en Jalisco ocurren a dos días del asesinato de Óscar Medina, alias ‘El Panu’, uno de los operadores más cercanos de Iván Archivaldo, ocurrido en el restaurante Luau de la zona rosa de la CDMX.

¿Cómo detuvieron al suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Estos operadores financieros de Los Chapitos fueron detenidos durante dos cateos en casas de Zapopan, Jalisco, en el que participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República.

Las autoridades les decomisaron:

7 bolsas con droga

4 armas de fuego cortas

Cartuchos

Dos camionetas

Un vehículo de alta gama

Una motocicleta

Dinero en efectivo

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Nacido el 15 de agosto de 1983, Iván Archivaldo es uno de cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y María Alejandrina Salazar Hernández. Es conocido como el líder más violento de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar está en el tercer lugar de la lista de los más buscados por la DEA y Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que ayude a capturarlo.

¿Quién es la esposa o pareja de Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Aunque no es una figura mediática como Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, reportes indican que la pareja oficial de El Chapito es Zulema Aracely Lindoro, nacida en 1990.

De acuerdo con reportes, Zulema Aracely Lindoro sería la esposa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.

En 2012, la joven fue detenida en California y señalada por sus presuntos vínculos con el hijo del líder fundador del Cártel de Sinaloa, pero fue liberada poco después y hasta el momento se ha mantenido con muy bajo perfil.

