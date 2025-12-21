Ataque armado en restaurante Luaú de la Zona Rosa deja un hombre muerto

La policía de la Ciudad de México informó sobre un reporte de disparos tras una agresión directa en contra de tres personas que se encontraban dentro de un establecimiento de venta de comida en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. El ataque ocurrió en el restaurante Luaú, ubicado sobre la calle Niza, en una de las zonas con mayor afluencia turística y nocturna de la capital.

El restaurante se localiza en la Zona Rosa, a una cuadra de la Glorieta del Ahuehuete y a cinco cuadras del Ángel de la Independencia, en la zona Centro de la Ciudad de México, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y el cierre parcial de vialidades cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, una mujer y dos hombres se encontraban consumiendo alimentos dentro del establecimiento cuando dos sujetos armados ingresaron, realizaron varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta.

Te puede interesar: Madre e hija son grabadas robando paletas de hielo en heladería de Pachuca | VIDEO

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que uno de los hombres perdió la vida como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. Las otras dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar; hasta el momento, no se ha detallado públicamente su estado de salud.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizaron el levantamiento de indicios balísticos y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense.

Dentro del restaurante #Luau, ubicado en el número 38 de la calle Niza en la #ZonaRosa, fue ejecutado un empresario hotelero del estado de #Sinaloa. Al menos 12 disparos le quitaron la vida al originario de #Mazatlán; una persona más resultó lesionada. #CDMX #Cuauhtémoc pic.twitter.com/IiSnFPiHxl — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) December 22, 2025

Las autoridades señalaron que el ataque presenta características de una agresión directa, por lo que ya se analizan cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en calles aledañas, así como testimonios de testigos.