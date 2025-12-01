;

Joaquín Guzmán sí secuestró a “El Mayo” Zambada: aceptó ser culpable de narcotráfico en Estados Unidos

El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán cambió su declaración de inocente a culpable tras ser detenido en 2024 junto con Ismael “El Mayo” Zambada

Joaquín Guzmán López fue detenido tras llegar a Estados Unidos en una avioneta junto con Ismael "El Mayo" Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa.

Orgullosa egresada de la UNAM con dos décadas de experiencia en W Radio, televisión y medios digitales. Me interesan los temas de derechos humanos, justicia e información internacional. Uso herramientas de storytelling para informar con video. Disfruto tomar fotografías, probar comida nueva y aprender sobre el arte del café.Cintia Sánchez

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable en Estados Unidos, cambiando la declaración de inocencia que hizo en 2024, tras ser capturado junto con Ismael “El Mayo” Zambada".

Esto, luego que “El Güero” logró un acuerdo con el gobierno estadounidense para colaborar a cambio de reducir su condena, siguiendo los pasos de su hermano Ovidio Guzmán.

Ovidio y Joaquín Guzmán Loera lograron un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

¿De qué se acusa a Joaquín Guzmán López en Estados Unidos?

Ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, “El Güero” aceptó los cargos de narcotráfico y crimen organizado al formar parte de Los Chapitos, la fracción del Cártel de Sinaloa que ahora controlan sus hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El pasado 11 de julio de 2025, su hermano Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos de tráfico de drogas y delincuencia organizada en el vecino país, tras lograr un acuerdo judicial.

El gobierno de Estados Unidos señala a Los Chapitos de ser los principales responsables del tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína hacia territorio estadounidense.

Hijo de “el Chapo”, confiesa que secuestró a “El Mayo”

A diferencia de su hermano Ovidio, Joaquín Guzmán López fue detenido por autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024, tras arribar a El Paso, Texas, en una avioneta junto con Ismael “El Mayo” Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa que llevaba 50 años en el mundo del narcotráfico sin ser detenido y por quien ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares.

Un mes después, el 10 de agosto de 2024, “El Mayo” aclaró que nunca se entregó sino que Joaquín Guzmán López lo traicionó al convocarlo a una reunión con otro líder del cártel y con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha negó estar involucrado en la entrega de Ismael "Mayo" Zambada ejecutada por Joaquín Guzmán López

En una carta, relató que en el sitio fue secuestrado, golpeado, maniatado y encapuchado para subirlo a una avioneta privada que los llevó a Estados Unidos.

Con la confesión de Joaquín Guzmán López, se confirma parte de la versión de “El Mayo” que en esa misiva involucró al actual gobernador de Sinaloa y al excongresista Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en la misma finca de Culiacán donde secuestraron a “El Mayo.”

