Martha Debayle: 7 consejos para una sonrisa espectacular; salud dental y estética

Chequen este dato que me dejó helada: el 70% de las personas que tienen problemas bucodentales, tienen una autoestima bajísima. ¡Es impresionante cómo algo que parece “estético” puede pegarnos tanto en la seguridad personal!

Por eso, Martha Debayle estuvo en W Radio con el Dr. Alejandro Asz, un master en diseño de sonrisa, carillas y rehabilitación oral, para que nos diga cómo pasar de una sonrisa que escondemos a una que queramos presumir en todas las fotos. Aquí les dejamos los 7 consejos de oro para tener una sonrisa espectacular. ¡Tomen nota!

7 consejos para tener una sonrisa espectacular

El diseño de sonrisa no es “copiar y pegar”

Muchos creen que tener una sonrisa perfecta es ponerse los dientes más blancos y grandes posibles. ¡Error! El Dr. Asz nos explica que un verdadero diseño de sonrisa debe ser personalizado. Se trata de analizar tus facciones, la forma de tu cara y hasta tu personalidad para que el resultado se vea natural y no como una dentadura postiza de comercial.

Blanqueamiento: Siempre con profesionales

¡Por favor, cuentahabientes, dejen de ponerse bicarbonato con limón! Lo único que logran es desgastar el esmalte. Si quieren un blanqueamiento dental efectivo y seguro, tiene que ser bajo supervisión clínica. Un experto evaluará la sensibilidad de tus dientes antes de aplicar cualquier químico.

Las carillas y coronas son tus mejores aliadas

Si tienes dientes fracturados, desgastados o con manchas que no se quitan con nada, las carillas de porcelana o las coronas son la solución definitiva. Son como una “armadura” estética que devuelve la forma y el color ideal a tu boca de manera duradera.

¡Ojo con el bruxismo!

¿Amanecen con dolor de mandíbula o dolor de cabeza? Podrían estar rechinando los dientes por estrés. El bruxismo no solo causa dolor, sino que destruye tus dientes. Un especialista como Alejandro Asz puede diseñarte una guarda oclusal para proteger tu inversión y tu salud.

La higiene no es negociable

Parece obvio, pero el hilo dental es el gran olvidado. No hay sonrisa espectacular que aguante una encía inflamada o sangrante. La salud empieza desde la limpieza profunda; si tus encías no están sanas, ningún tratamiento estético se verá bien.

No esperes a que te duela

Ese es el error número uno del mexicano: ir al dentista solo cuando ya no aguantamos el dolor. El Dr. Asz recomienda visitas de mantenimiento cada seis meses. Prevenir una carie hoy te ahorra una endodoncia mañana.

Alineación: Más que estética, es salud

Tener los dientes chuecos no solo afecta cómo te ves, sino cómo muerdes. Una mala mordida desgasta los dientes de forma irregular. Hoy existen opciones súper discretas para alinear tu sonrisa sin tener que usar los brackets metálicos de antes.