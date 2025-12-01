¿Qué es lo que pasa antes de morir? La ciencia respalda el fenómeno de la ‘lucidez terminal’

Hablemos de esos momentos que nos revuelven el alma, esos misterios de la vida (y de la muerte) que la ciencia apenas está empezando a descifrar. Nos han contado historias, hemos visto películas, pero ¿qué hay de cierto en esa aparente “recuperación milagrosa” justo antes de que alguien se vaya?

Lo que pasa antes de la muerte y la 'lucidez terminal'

Ese fenómeno tiene nombre, es fascinante y se llama Lucidez Terminal. Y no venimos a echar el tarot; venimos con ciencia dura, de la mano de un experto, es por eso que Martha Debayle junto al Dr. Enrique Monares Zepeda, Jefe de Terapia Intensiva Obstétrica del Hospital General de México y especialista en medicina crítica, nos va a explicar qué pasa en el cerebro y el cuerpo cuando la vida está a punto de apagarse.

¿Qué es la “Lucidez Terminal”?

La lucidez terminal es un evento real y documentado donde personas que están en una fase avanzada de una enfermedad grave (cáncer, demencia avanzada, insuficiencia orgánica) y que, hasta ese momento, estaban confundidas, inconscientes o con un deterioro cognitivo severo, de repente, vuelven.

Muestran una claridad mental impresionante, pueden hablar coherentemente, reconocer a sus seres queridos y hasta comer un poco. Es un lapso breve, a veces de horas, en el que la persona parece haberse recuperado de su padecimiento.

Las últimas 24 hrs antes de morir

Aquí viene lo que de verdad nos hace volar la cabeza, la parte estadística. ¿Cuándo ocurre esta “vuelta” tan intensa? El Dr. Monares nos trae las cifras que lo ponen en perspectiva:

El 44% de los episodios de Lucidez Terminal ocurren justo un día antes de la muerte (24 horas).

de los episodios de Lucidez Terminal ocurren justo (24 horas). El 31% de estos eventos se presentan de dos a tres días antes del fallecimiento.

Es decir, en la gran mayoría de los casos, esta lucidez es uno de los últimos eventos que presencian los familiares. Parece que el cuerpo y la mente se sincronizan para regalar un último momento de conexión.

Lo que pasa antes de la muerte / Milky Way Ampliar

¿Por qué ocurre esta recuperación milagrosa?

La pregunta de oro, beauties: ¿Por qué el cuerpo, que lleva meses o años luchando, tiene esta “fuerza” de último momento? El Dr. Monares nos explica que, si bien la ciencia no tiene la respuesta definitiva, hay varias teorías muy sólidas que giran en torno al cerebro:

Liberación de químicos: Podría ser una respuesta extrema del cuerpo, una especie de último shot masivo de neurotransmisores y hormonas de estrés que momentáneamente “despiertan” el sistema nervioso central. Desinflamación cerebral: En algunos casos de demencia o infecciones graves, el cerebro está severamente inflamado. Justo antes de la muerte, ciertos procesos metabólicos podrían cambiar o detenerse, llevando a una breve pero dramática disminución de la inflamación, permitiendo que las neuronas “vuelvan a encenderse” temporalmente. Mecanismos de protección: Es posible que sea un mecanismo primitivo del cuerpo, una especie de recurso final que se activa cuando la vida se está extinguiendo.

Es un recordatorio poderoso de lo complejo y sorprendente que es el ser humano.

La parte emocional antes de la muerte

Para aquellos que han vivido un momento así, la Lucidez Terminal no es solo un evento médico; es un regalo. Es la oportunidad de un adiós consciente, de escuchar una última frase o de tener un último contacto visual con esa persona que parecía haberse ido hace mucho tiempo.

Así que, la próxima vez que escuchen una historia de una “recuperación inexplicable” al final de la vida, recuerden que hay una explicación científica esperándonos. Y sí, es probable que ocurra justo antes del adiós final.