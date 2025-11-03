;

  • 03 NOV 2025, Actualizado 19:31

¿Cómo envejecen los dientes? señales, causas y cuidados según expertos

El paso del tiempo también deja huella en nuestra sonrisa

Oleg Breslavtsev

Miguel Ángel Mendoza

Con los años, los dientes no solo cambian de color o brillo: también pierden resistencia y sensibilidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos el 23 % de las personas mayores de 60 años en el mundo sufre pérdida de dientes (edentulismo), una condición que puede afectar la nutrición, la autoestima y la salud general.

En México, la situación es preocupante. El INAPAM estima que más del 98 % de los adultos mayores de 60 años tiene caries, y según la Secretaría de Salud, menos de la mitad de los mayores de 80 conserva una dentadura funcional.

Cambios visibles: color, brillo y forma

El Dr. Alejandro Asz, cirujano dentista especializado en prótesis bucal e implantología por la UNAM, explica que el color de los dientes cambia con la edad, tornándose más amarillos o grisáceos por el desgaste del esmalte y la acumulación de pigmentos del café, té o tabaco.

Cambios invisibles: encías, sensibilidad y estructura interna

El envejecimiento dental no solo se refleja en la apariencia. Con el tiempo, las encías tienden a retraerse, dejando expuestas las raíces y aumentando el riesgo de caries y sensibilidad.Asimismo, el interior del diente pierde sensibilidad, lo que puede dificultar detectar caries o daños a tiempo.

Otro problema común es la sequedad bucal, que aparece por la disminución en la producción de saliva o por el uso de ciertos medicamentos, facilitando la aparición de mal aliento y bacterias.

¿Cómo cuidar los dientes a cualquier edad?

El Dr. Asz recomienda mantener una rutina constante de higiene dental, acudir al dentista cada seis meses y evitar hábitos que aceleren el desgaste como rechinamiento, exceso de café, tabaco o bebidas ácidas.

