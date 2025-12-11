Zendaya: Todos los proyectos confirmados, de ‘Euphoria’ a ‘Dune: Messiah’

A sus 29 años, Zendaya Coleman ha pasado de ser una estrella de Disney Channel a una de las productoras y actrices más influyentes de Hollywood, consolidando un estatus inalcanzable tras el éxito monumental de ‘Dune: Part Two’. En 2026 y 2027, su agenda está saturada de proyectos que demuestran su versatilidad, con un claro enfoque en la ciencia ficción y el drama.

¿Cuáles son los proyectos de Zendaya este 2026?

Si pensabas que solo estaba enfocada en ‘Euphoria’ no es así. Aquí están los estrenos más importantes de Zendaya que reinarán en las pantallas a partir de 2026.

Zendaya en “Euphoria” - Temporada 3 (Serie HBO):

El estreno de Euphoria tiene a todos al filo de su asiento con ansias de que sea abril de 2026. Y es que Zendaya como Rue Bennett es un personaje que todo el mundo admira, pues explora las buenas interpretaciones de la actriz.

Se dice que tras las complejas narrativas de las primeras dos temporadas, la tercera entrega se enfoca en el crecimiento personal de Rue y su vida post-secundaria. Éste sigue siendo su proyecto dramático más aclamado por la crítica (ganadora de múltiples Emmys).

Zenadaya en “Dune: Messiah”

El proyecto es una prioridad para Legendary Pictures. Aunque la participación de Robert Pattinson es, hasta finales de 2025, un rumor fuerte de la industria no está confirmado, la producción de la secuela (Dune: Messiah) es un hecho.

Zendaya retomará su papel de Chani con un rol protagónico mucho más amplio, centrando la trama en su relación con Paul Atreides. Se anticipa que la filmación iniciará a finales de 2026.

Zendaya en ‘The Drama’ - Producción de A24

Zendaya actuará con Robert Pattinson para una nueva película independiente que pretende ser la película del año para ambos actores. El tráiler ya está disponible y puedes verlo a continuación:

Every wedding has some. THE DRAMA, a new comedy from Kristoffer Borgli starring Zendaya and Robert Pattinson, opens in theaters April 3. Save the date. pic.twitter.com/daiycZOYmR — A24 (@A24) December 10, 2025

Zendaya continúa expandiendo su rol detrás de cámaras a través de su productora, Spider-Z Productions. Se han reportado varios proyectos en desarrollo enfocados en historias de mujeres jóvenes y diversas, buscando tener un control narrativo más completo sobre sus futuros papeles.

En resumen, la agenda de Zendaya para 2026 y más allá la consolida no solo como actriz taquillera en grandes franquicias, sino como una fuerza creativa que elige minuciosamente guiones complejos y busca dejar una huella como productora.