Sydney Sweeney: De Cassie en ‘Euphoria’ a ‘The Housemaid’. Estos son todos los proyectos de la actriz

Sydney Sweeney se ha consolidado como la actriz y productora más prolífica de su generación. Tras cautivar al mundo como Cassie Howard, la estrella no solo regresa a la televisión, sino que lidera una impresionante lista de producciones cinematográficas a través de su compañía Fifty-Fifty Films.

Si quieres saber qué esperar de la “It Girl” del momento, aquí tienes la guía definitiva de sus próximos estrenos.

El regreso de “Euphoria”: Temporada 3 en 2026

El proyecto que marcó un antes y un después en su carrera, Euphoria, finalmente prepara su retorno. Tras varios retrasos debido a reescrituras creativas que buscan elevar la narrativa de la serie de HBO, se espera que la Temporada 3 se estrene en 2026.

Sydney Sweeney retomará su papel como Cassie Howard, explorando las consecuencias de sus decisiones en un entorno que promete ser más maduro y oscuro que las entregas anteriores.

Próximos proyectos de Sydney Sweeney: Thrillers y Biopics

La agenda cinematográfica de Sweeney para 2026 está cargada de diversidad, demostrando su rango actoral desde el drama biográfico hasta el suspenso psicológico.

La Asistenta (The Housemaid): Uno de sus títulos más esperados. En este thriller psicológico, Sweeney interpreta a una empleada doméstica que comienza a trabajar para una familia adinerada, solo para descubrir que los secretos de la casa son más peligrosos de lo que imaginaba. Llegará a los cines de Latinoamérica y España a principios de 2026 .

Uno de sus títulos más esperados. En este thriller psicológico, Sweeney interpreta a una empleada doméstica que comienza a trabajar para una familia adinerada, solo para descubrir que los secretos de la casa son más peligrosos de lo que imaginaba. Llegará a los cines de . Christy: En este biopic, Sydney se somete a una transformación radical para dar vida a la legendaria boxeadora Christy Martin. La película tendrá su estreno de gala en el Festival de Cine de Toronto (TIFF) , posicionándose desde ya como una fuerte contendiente para la temporada de premios.

En este biopic, Sydney se somete a una para dar vida a la legendaria boxeadora Christy Martin. La película tendrá su estreno de gala en el , posicionándose desde ya como una fuerte contendiente para la temporada de premios. Eden: Bajo la dirección del aclamado Ron Howard, Sweeney protagoniza este thriller de supervivencia basado en un enigma real ocurrido en las Islas Galápagos. La cinta explora los límites de la búsqueda humana de la felicidad y la supervivencia en aislamiento.

Con su productora Fifty-Fifty Films, Sydney Sweeney está tomando el control total de su narrativa en Hollywood, apostando por historias que desafían las convenciones:

I Pretended to Be a Missing Girl: Un thriller psicológico de alto calibre que ella misma produce. Con un guion del ganador del Oscar Eric Roth , la historia profundiza en temas de identidad, engaño y manipulación.

Un thriller psicológico de alto calibre que ella misma produce. Con un guion del ganador del Oscar , la historia profundiza en temas de identidad, engaño y manipulación. El hombre de Río: Sweeney protagonizará y producirá para Apple TV una versión moderna de la clásica película francesa de 1964. Este proyecto promete acción y aventura con un toque contemporáneo.

Sydney Sweeney se consolida como la estrella que es

El 2026 será el año definitivo para Sydney Sweeney. Con el regreso de Euphoria y una ráfaga de películas que abarcan el terror, el deporte y el drama histórico, la actriz demuestra que su éxito no es casualidad, sino el resultado de una visión estratégica como empresaria y artista.