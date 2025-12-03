Euphoria 3: El director dió detalles acerca de los personajes principales y la fecha de estreno

Euphoria nos tenía con la espera desde hace ya un buen rato y al parecer, valdrá la pena. Y es que después de casi 5 años de rumores, una huelga de actores y la incertidumbre de la misma serie, HBO Max por fin ha revelado la fecha y el primer póster oficial de la tercera temporada de Euphoria.

Euphoria temporada 3 Ampliar

Así que te contamos todos los detalles al respecto y lo que ha dicho el director sobre el rumbo que han tomado los personajes en este regreso y salto de 5 años en el universo.

¿Cuándo se estrena Euphoria?

El drama adolescente que catapultó a todos los actores de Euphoria a la fama, regresará con un giro narrativo inesperado pero que promete ser el más audaz hasta el momento. Por lo que la cadena de streaming confirmó el 3 de diciembre de 2025 que Euphoria 3 se estrenará en abril de 2026.

Sí, así como lo leíste. El anuncio llega cuatro años después del explosivo final de la segunda entrega. El rodaje de esta nueva temporada, según reportes de medios estadounidenses, concluyó en noviembre de 2025.

Euphoria temporada 3 se estrena en 2026 Ampliar

Sam Levinson habla sobre el salto temporal de los personajes de Euphoria

El creador de la serie, Sam Levinson, confirmó que la nueva temporada de Euphoria incluirá un drástico salto temporal de cinco años en la narrativa. Por lo que recientemente declaró que los personajes ya no estarán en la escuela, pues la mayoría “habrían terminado la universidad en ese tiempo”.

Por lo que la serie explorará a los protagonistas convertidos en adultos, lidiando con las complejas consecuencias de su turbulenta juventud. De acuerdo con el mismo:

Rue: Seguirá con sus adicciones, incluso será buscada por una organización criminal.

Seguirá con sus adicciones, incluso será buscada por una organización criminal. Cassie y Nate: La polémica pareja estarán comprometidos y ella será adicta a las redes sociales y Nate, estará en desacuerdo por su nuevo trabajo en una plataforma de adultos

Asimismo, se incorporan nuevos personajes como Rosalía y la actriz Sharon Stone.