Día de los Santos Inocentes: ¿Por qué se hacen bromas cada 28 de diciembre?

Diciembre en México es sinónimo de fiestas, reuniones y tradiciones que nos dan identidad. Sin embargo, hay una fecha en particular que nos obliga a estar mucho más atentos de lo normal para no caer en las trampas de nuestros amigos o familiares.

El Día de los Santos Inocentes es una conmemoración que ha logrado sobrevivir al paso de los siglos, transformándose de un evento trágico en una oportunidad para el ingenio y el humor mexicano. Entender su origen es vital para comprender cómo una fecha religiosa se convirtió en el día favorito de los bromistas en todo el país.

¿Cuál es la historia de los Santos Inocentes?

La raíz del Día de los Santos Inocentes se encuentra en un pasaje del Nuevo Testamento en la religión cristiana. Según el relato, el Rey Herodes I “El Grande” se sintió amenazado tras el anuncio del nacimiento de Jesús, a quien los Reyes Magos llamaban el “Rey de los Judíos”.

Ante el temor de perder su trono y al no conocer el paradero exacto del niño, Herodes ordenó una matanza masiva de todos los niños menores de dos años en la ciudad de Belén y sus alrededores.

Aquellos pequeños que perdieron la vida en lugar de Jesús son recordados como los “Santos Inocentes”, considerados los primeros mártires del cristianismo por haber muerto a una edad en la que no tenían pecado alguno.

¿Por qué se recuerda el 28 de diciembre?

Aunque los historiadores mencionan que la matanza de Belén ocurrió después de la visita de los Reyes Magos (que celebramos el 6 de enero), la Iglesia Católica estableció el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre dentro de su calendario litúrgico.

Esta fecha se eligió para estar dentro de la “Octava de Navidad”, un periodo de gran importancia religiosa. Con el tiempo, la conmemoración se extendió por toda España y América Latina, adaptándose a las costumbres de cada región, pero manteniendo siempre el nombre que honra la memoria de los niños fallecidos bajo el mandato de Herodes.

¿Por qué se hacen bromas en el día Dde los Santos Inocentes?

Muchos se preguntan cómo es que una historia tan triste dió lugar a un día lleno de risas. La realidad es que el Día de los Santos Inocentes se fusionó en la Edad Media con una tradición considerada ‘pagana’ conocida como la “Fiesta de los Locos”. En este festejo, que se celebraba entre Navidad y Año Nuevo, se permitía todo tipo de comportamientos relajados y burlas a la autoridad.

Al mezclarse ambas tradiciones, nació la costumbre de engañar a los “inocentes” (personas que no sospechan nada) con noticias falsas o peticiones. De ahí surge la famosa frase que todos los mexicanos hemos escuchado: “Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar”.

Hoy en día, las redes sociales y los medios de comunicación se suman al Día de los Santos Inocentes lanzando noticias increíbles que, al final del día, resultan ser solo un juego para mantener viva esta curiosa tradición.