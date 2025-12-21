Santa Tracker 2025: ¿A qué hora llega Santa Claus a México? Sigue su ruta EN VIVO este 24 de diciembre

Ruta de Santa Claus hacia México 2025: Sigue su trineo en vivo a través del mapa interactivo de Google. / Ella McNett

La llegada de la Navidad está cada vez más cerca y muchísimos niños y niñas ya esperan poder recibir la visita de Papá Noel, así que si quieres saber exactamente cuándo llega Santa Claus a México y qué ciudades está visitando en este momento, el Santa Tracker de Google es la herramienta ideal para seguir su recorrido en tiempo real.

¿Cómo seguir la ruta de Santa Claus en tiempo real?

A través de este mapa interactivo del gigante tecnológico, puedes ver el viaje de Santa desde que sale del Polo Norte hasta que llega a cada rincón del mundo. Lo mejor es que puedes acceder de forma gratis desde tu computadora, tablet o teléfono celular sin necesidad de descargar aplicaciones o registrarte a sitios.

Para seguir el rastro de los renos y el trineo con los regalos, solo debes picarle al siguiente enlace: Google Santa Tracker.

¿A qué hora llega Santa Claus a México?

Aunque Santa Claus suele entregar los regalos durante la madrugada del 25 de diciembre, el mapa te permite ver la cuenta regresiva exacta para su entrada a nuestro país. Ya sea que vivas en el norte, centro o sur del país, la plataforma te notificará cuántos kilómetros le faltan para aterrizar en tu ciudad.

¿Qué hacer mientras llega Santa Claus a México?

Además del rastreador en vivo, Google te deja tener acceso a una experiencia completa para toda la familia. Mientras esperas su llegada, puedes disfrutar de:

Crear tu propio personaje navideño.

Rasurar o pintar la barba blanca de Santa.

Cortometrajes sobre los preparativos en el Polo Norte.

Y actividades de programación y geografía con temática festiva.

