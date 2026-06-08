Examen UNAM 2026: esta es la fecha oficial para consultar resultados y verificar si fuiste seleccionado

Miles de aspirantes que presentaron el examen de admisión para ingresar a una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya esperan la publicación de resultados. La máxima casa de estudios confirmó la fecha oficial en la que los estudiantes podrán conocer su puntaje, revisar si fueron seleccionados y comenzar su proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027. De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los resultados estarán disponibles únicamente a través de los canales oficiales de la universidad.

¿Cuándo salen los resultados del examen UNAM 2026?

La UNAM informó que los resultados del Concurso de Selección para Licenciatura 2026 serán publicados el próximo 17 de julio de 2026. Ese día, los aspirantes podrán ingresar a la plataforma oficial de la DGAE para conocer el número de aciertos obtenidos y verificar si lograron obtener un lugar en la carrera elegida.

La fecha forma parte del calendario oficial del proceso de admisión 2026, que contempló la aplicación del examen en línea entre el 23 de mayo y el 10 de junio. La UNAM recordó que los resultados son definitivos y únicamente pueden consultarse mediante el sistema oficial habilitado para los participantes.

¿Dónde consultar el puntaje y saber si fuiste seleccionado?

Los resultados estarán disponibles en el portal de la Dirección General de Administración Escolar. Para consultarlos, los aspirantes deberán ingresar a “Tu Sitio” utilizando el correo electrónico y la contraseña registrados durante el proceso de admisión.

Una vez dentro de la plataforma, será posible revisar:

Número de aciertos obtenidos.

Dictamen de selección.

Diagnóstico detallado del examen.

Requisitos para completar el proceso de inscripción en caso de haber sido aceptado.

La universidad recomienda acceder directamente desde los portales oficiales para evitar fraudes o enlaces falsos que suelen circular durante la publicación de resultados.

¿Qué sigue después de conocer los resultados de la UNAM?

Los aspirantes que resulten seleccionados deberán realizar varios trámites adicionales para asegurar su lugar. Entre ellos se encuentran la entrega de documentación, la realización del examen diagnóstico de inglés y la descarga de los formatos de inscripción correspondientes.

Según el calendario oficial, la obtención de documentación de ingreso comenzará entre el 20 y el 24 de julio, mientras que la entrega de documentos para algunos tipos de ingreso se realizará entre el 27 y el 31 de julio. Posteriormente, las inscripciones en planteles están programadas del 3 al 7 de agosto de 2026. El inicio de clases para el ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 10 de agosto.

La UNAM recordó que conservar la cita de examen y los datos de acceso a “Tu Sitio” será indispensable para completar cada una de las etapas posteriores al concurso de selección. Además, los aspirantes deberán estar atentos a los avisos oficiales publicados por la DGAE para evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.

En caso de haber presentado el examen de admisión 2026, la fecha clave que debes marcar en el calendario es el 17 de julio, día en que la UNAM revelará oficialmente quiénes formarán parte de la nueva generación de estudiantes universitarios.