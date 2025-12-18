¿Bancos pedirán datos biométricos para operaciones en efectivo? Esto es lo que sabemos

La nueva regulación bancaria que entra en vigor el 1 de julio de 2026 establece el uso de datos biométricos / Yuichiro Chino

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC) aclaró que la nueva regulación bancaria que entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2026, con la que los bancos solicitarán los datos biométricos sus clientes, solo será para transacciones en efectivo, es decir retiros o depósitos.

En conferencia de prensa, Rolando Silva Briceño, especialista en asuntos de Seguridad Social, IMCP, aclaró que esta medida de seguridad también es para evitar el lavado de dinero. Ampliar

“Estamos hablando para darle la justa dimensión de movimientos que se convierten en movimientos en efectivo. No estamos hablando de transferencias, que es donde se realizan la mayoría de las operaciones, tarjetas de crédito, de débito, estamos hablando de efectivo, y eso tiene mucho que ver con el tema de prevención en el lavado dinero. Tuvimos experiencias recientes, con bancos importantes, y esto ha hecho que sea urgente tomar medidas, y consideramos que esto es una respuesta a los temas que se han venido suscitando en los últimos en los últimos meses. Producto de esto, y aquí también entendemos que no es algo nuevo y que se agradece que se estén tomando medidas al respecto”, dijo el integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

¿Qué impacto tendrá esta medida en los trámites bancarios?

Sin embargo, el especialista en asuntos de seguridad social del IMCP reconoció que esto complicará un tanto los “engorrosos” trámites bancarios como el abrir una cuenta y recomendó ser muy cuidadosos con el trato que se le dé a nuestros datos personales.

“Va a ser un tanto más complicado, pero la mayoría de los bancos ya tienen tus datos, tus datos biométricos, ya es necesario incluso para abrir una cuenta hoy en día, probablemente sea un poco más tortuoso el proceso, y habrá que ser muy cuidadosos con la protección de datos personales. Tenemos una ley que probablemente requiera de mayor de más dientes, de mayor aplicación, la ley federal de protección de datos personales en poder de los particulares, porque creo que ahí sí se podría correr un riesgo, pero ya sería particular, ¿no? De cada situación”, apuntó

Y es que la Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró que todos los bancos deberán cumplir esta disposición sin excepción, por lo que recomendó es realizar el registro con anticipación para evitar contratiempos al momento de operar con grandes montos.

La nueva regulación también extiende el control a operaciones en ventanilla, sumándose al Monto Transaccional del Usuario (MTU) que desde 2025 regula transferencias electrónicas para prevenir fraudes.

