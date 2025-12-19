Registro de celulares: ¿Hay multa por no vincular tu línea con el INE y CURP? Estas son las sanciones reales en 2026
Aclara tus dudas sobre el registro obligatorio de celulares en México y conoce las consecuencias reales de no cumplir con este requisito
Con los recientes anuncios de operadoras como Telcel y otras compañías sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas, han surgido muchas dudas al respecto, ya que el “castigo” por no vincular tus datos sí podría darte un buen dolor de cabeza.
¿Hay multa por no registrar mi celular con mis datos?
Si bien no hay una multa económica por no realizar la vinculación de tu línea con la documentación que la comisión reguladora detalló, sí hay sanciones que afectarán el uso diario de tu teléfono de forma severa.
¿Qué pasa si no hago el registro de mi celular?
La sanción más dura, y la única hasta ahora, es la suspensión total del servicio. Si no cumples con el registro, no podrás utilizar tu línea hasta que realices el trámite. Básicamente, quedarás incomunicado o incomunicada:
- No podrás hacer ni recibir llamadas (solo llamadas de emergencia).
- No podrás mandar ni recibir mensajes (SMS).
- Tu línea quedará desactivada de forma temporal hasta que hagas el registro.
¿Cómo hacer el registro de celulares?
Cada operadora tiene su propio proceso, pero por ley, todas te van a pedir lo siguiente:
- Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
- CURP (Clave Única de Registro de Población).
- Nombre completo.
Algunas operadoras te darán la opción de hacer el trámite en línea, así que checa antes de lanzarte a un Centro de Atención a Clientes para ahorrarte la fila.
¿A partir de cuándo es obligatorio el registro de celulares?
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la fecha para iniciar la vinculación es el viernes 9 de enero de 2026. Sin embargo, ponte las pilas, porque algunas empresas como Telcel adelantarán el proceso para el 7 de enero de 2026.