Líneas telefónicas serán suspendidas en 2026 si no las vinculas con tu INE y CURP: Esto dice la CRT para identificarlas
A partir de enero de 2026, las líneas que no sean vinculadas a una persona física o moral serán desactivadas
Con la nueva regulación anunciada este lunes por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar asociadas a una persona física o moral antes del 9 de enero de 2026.
De no vincular tus datos, solo podrás hacer llamadas de emergencia.
La medida, explicó el organismo en un comunicado, busca eliminar el anonimato que, según dice, facilita que servicios de telefonía se utilicen para cometer delitos. Y para que no te agarren en curva, se dejó una ventana de un mes para que los usuarios actualicen su información.
¿Qué tengo que hacer para evitar que me suspendan la línea?
Básicamente, registrar tus datos personales con la empresa que te da el servicio de telefonía. Es decir, si eres persona física (como tú y yo) tienes que ir a un centro de atención a clientes de tu compañía telefónica y solicitar que vinculen tu línea con estos documentos:
- INE, pasaporte o identificación oficial.
- CURP (tu Clave Única de Registro de Población).
Si eres persona moral (empresa), además de lo anterior, deberás presentar el RFC de tu empresa.
Asimismo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones detalló que las compañías de telefonía registrarán estos datos, tal como ya ocurre hoy con los servicios de pospago. No habrá un trámite adicional con el gobierno; todo se hace directamente con tu operador.
