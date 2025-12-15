Telcel SUSPENDERÁ líneas telefónicas en 2026 si no están vinculadas al INE y CURP: Guía completa para evitarlo

Si tu línea Telcel no se vincula a los datos de INE y CURP, será suspendida a partir de 2026. / Diomedes Cordero

Como parte de los nuevos lineamientos aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Telcel, uno de los principales operadores de telefonía móvil en el país, ya dio a conocer la fecha límite que tendrás como usuario para vincular tu línea telefónica, así como los requisitos para hacerlo y evitar que la suspendan.

A través de su página, la operadora informó que a partir del 7 de enero de 2026, tanto para contratar como para conservar una línea, será obligatorio vincularla a una identificación oficial, como el INE, además de la Clave Única de Registro de Población.

¿Dónde vincular mi línea Telcel con INE y CURP?

La vinculación podrás hacerla en cualquier Centro de Atención a Clientes, ya sea de forma presencial o en línea; sin embargo, en el caso de personas morales, es decir, empresas, el registro deberá hacerse sí o sí de forma presencial.

Toma en cuenta que, si decides hacer el trámite en línea, solo tendrás tres intentos para vincular tus datos correctamente; si no lo logras, será obligatorio que te presentes en un centro de atención.

TE PUEDE INTERESAR: Líneas telefónicas serán suspendidas en 2026 si no las vinculas con tu INE y CURP: Esto dice la CRT para identificarlas

Requisitos para vincular tu línea Telcel a tu INE y CURP

Para realizar la vinculación, deberás presentar una identificación oficial vigente, que puede ser tu INE, pasaporte o hasta la CURP biométrica. Además, se te pedirá proporcionar tu nombre completo, tal como aparece en la identificación, y tu CURP.

Si te vas por la modalidad en línea, Telcel también te pedirá una selfie para validar tu identidad y autenticar tu documentación.

En el caso de personas extranjeras, el trámite solo podrá realizarse con pasaporte vigente o, en su caso, con CURP temporal para extranjeros.

Fecha límite para vincular la línea en Telcel

Tienes hasta el 29 de junio de 2026, es decir, medio año para hacer el registro.

A partir del 30 de junio del próximo año, todas las líneas que no fueron vinculadas serán suspendidas hasta que se realice el procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR: CNBV confirma bloqueo de transferencias si no fijas el MTU antes de enero de 2026: así se configura en la app bancaria