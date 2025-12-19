¿Quién es Vivian Polanía, la jueza hallada sin vida junto a su bebé de dos meses?

La jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su casa en Colombia; a un lado del cuerpo estaba su bebé que fue trasladado al hospital.

La muerte de la jueza Vivian Polanía a un costado de su bebé de meses causa conmoción en Colombia, donde era muy conocida por su actividad en redes sociales y los casos de alto perfil que tuvo a cargo, entre ellos algunos relacionados con bandas del narcotráfico como el Tren de Aragua.

La jueza Vivian Polanía compartió fotografías de su embarazo a través de sus redes sociales, por las que era muy conocida en Colombia. Ampliar

Esto se sabe de la muerte de Vivian Polanía

El vigilante del edificio de Polanía alertó a las autoridades la tarde del 17 de diciembre, luego que la jueza de control no respondiera a la comunicación. La policía encontró el cuerpo de la mujer sobre su cama, sin signos de violencia y a un costado estaba su bebé de dos meses de nacido que presentaba una grave deshidratación y fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos para pacientes pediátricos, donde ya muestra signos de recuperación.

Las autoridades ya investigan varias hipótesis, entre ellas las denuncias de amenazas, acoso laboral y acoso sexual que hizo la llamada jueza influencer.

¿Quién era Vivian Polanía?

La jueza Heidi Vivian Polanía Franco, de 37 años fue conocida por su desempeño en casos vinculados con bandas dedicadas al narcotráfico, extorsión o casos de asesinato por encargo.

Al mismo tiempo se convirtió en una figura controvertida dentro del círculo judicial donde criticaban su forma de vestir y sus publicaciones en redes “con poca ropa” al mostrar su afición al crossfit lo que, dijo, derivó en acoso laboral y sexual.

Envió a la cárcel al asesino de un periodista

Uno de los juicios de mayor relevancia de Vivian Polanía fue el del asesinato del periodista ciudadano Jaime Alonso Vásquez Giraldo, ocurrido el 14 de abril de 2024, quien denunciaba casos de corrupción en Santander, Colombia.

Por este caso, la jueza imputó los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas a Alejandro José Arias Alejos, alias ‘Cojo’, ‘Chueco’ o ‘Pure’, venezolano que pertenecía a la cúpula de una organización delictiva local, ligada a la organización Tren de Aragua, que está clasificada como terrorista por Estados Unidos.

Vivian Polanía denunció acoso y amenazas “por su forma de ser”

En 2022, fue suspendida luego que su cámara se activó durante una audiencia virtual y la mostró semidesnuda, recostada en su cama y fumando un cigarro. Después de ello manifestó recibir amenazas por lo que se le dio protección.

En 2023 se difundió el video de una fiesta por el Día del Amor y la Amistad dentro de instalaciones del Palacio de Justicia, donde le bailó un striper sin camisa. Siempre defendió que debía ser juzgada por su trabajo y no por su vida personal.

¿De qué murió Vivian Polanía?

Las autoridades han revelado que el cuerpo de la jueza fue encontrado sin signos de violencia y que su casa no fue forzada para ingresar.

Por ello, la Fiscalía de Colombia aún no ha determinado la causa de muerte pero tiene como hipótesis el homicidio o suicidio. Extraoficialmente se habla del hallazgo de rastros de cocaína en el sitio, algo que aún no ha sido confirmado.