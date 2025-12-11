Colombia refugiaría a Nicolás Maduro en caso de que abandone Venezuela

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, explicó que esta la posibilidad sobre la mesa siempre y cuando se logre un gobierno de transición democrático en Venezuela, es decir, un acuerdo político que permita la salida ordenada de Maduro y la organización de nuevas elecciones en el país vecino.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo Villavicencio en una entrevista con medios colombianos, al ser consultada sobre si el país acogería al mandatario venezolano en caso de que se produjera ese cambio.

Esta declaración se da en un contexto regional tenso: Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el gobierno de Maduro, incluso con despliegues militares en la región del Caribe y advertencias directas. Petro, por su parte, ha insistido en que la respuesta a la crisis venezolana debe ser a través del diálogo, más democracia y una transición pacífica, no por medio de la fuerza.

La propuesta de un gobierno de transición en Venezuela ha sido apoyada también por otros líderes regionales y tiene como objetivo organizar elecciones libres y aceptadas por todos, aunque aún falta definir detalles y si el propio Maduro estaría dispuesto a aceptar esos términos.

Una postura que ha generado diversas críticas, ya que implicaría un papel diplomático activo en la crisis venezolana y muestra una visión distinta a la de una intervención militar o sanciones más duras.