Frenan en México al “Tren de Aragua”, autoridades detienen a Nelson Arturo “N”; el embajador de EUA, Ronald Johnson celebra

Nelson Arturo “N”, señalado como líder de la organización criminal "Tren de Aragua" en México, fue detenido en la Ciudad de México.

Araceli Hernández Zamora

Autoridades detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo N, alias El Nelson, señalado como operador del Tren de Aragua en México y presunto responsable de feminicidios, trata de personas y delincuencia organizada.

En seguimiento a trabajos de investigación contra la organización criminal Tren de Aragua, autoridades federales y locales lograron la detención de Nelson Arturo N, alias El Nelson, considerado operador de esta célula delictiva en México y señalado como autor intelectual y material de diversos delitos entre ellos feminicidios.

El operativo realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía capitalina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), se mereció la felicitación y reconocimiento del Ronald Johnson, quien en su cuenta de X dio respuesta a la publicación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch:

Felicidades, saludos a su equipo, esto es bueno para la gente mexicana”.

Junto con Nelson Arturo fueron detenidos dos de sus colaboradores directos:

Marco Gabriel y Lucas Alberto, ambos de origen venezolano, fueron detenidos junto con Nelson, todos vinculados con el "Tren de Aragua".

  • Marcos Gabriel Ortega Sotillo, de 36 años, colaborador directo.
  • Lucas Alberto Vielma Rojas, de 37 años, identificado como su brazo derecho.

Ambos son de nacionalidad venezolana y cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada. También están vinculados con delitos de homicidio, secuestro, extorsión y venta de narcóticos en zonas de operación como Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la capital.

En el operativo se aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

