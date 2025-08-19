Chat Yipiti Bastidas Guerra: Así nombraron a una bebé en Colombia en referencia al chatbot de OpenAI.

Aunque parezca una broma, en Cereté, Córdoba se registró a un bebé con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra, una muy clara referencia al bot de inteligencia artificial de OpenAI, propiedad de Sam Altman. El hecho ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando los padres tomaron la decisión de inscribirla oficialmente con ese nombre. Y sí, se trata de una niña.

En Colombia, la ley otorga una mayor libertad a la hora de elegir nombres para los hijos. Sin embargo, en algunos casos la Registraduría Nacional puede intervenir si se considera que el nombre atenta contra la dignidad del menor. En este caso, se desconoce si así será.

Y como era de esperarse, el fenómeno encendió las redes sociales. Muchos usuarios han criticado la decisión, argumentando que, al crecer, la pequeña podría enfrentarse a un montón de burlas.

¿Existen nombres prohibidos en México para bebés?

La respuesta corta es sí. El Registro Civil de la Ciudad de México tiene una lista de nombres que están prohibidos para proteger a los menores de este tipo de cosas. Algunos ejemplos son: Aceituno, Amílcar, All Power, Batman, Cacerolo, Fulanito, Gorgojón y varios más.

En total, hay al menos 62 nombres restringidos que no se pueden usar para registrar a un recién nacido.

