Alcoholímetro decembrino deja 327 conductores sancionados en una semana en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que el programa ‘Conduce Sin Alcohol’ en las 16 alcaldías de la Ciudad de México ha incrementado en el número de elementos para cubrir puntos donde se han presentado percances automovilísticos por consumo de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad.

A una semana del reforzamiento del alcoholímetro decembrino van 327 conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad, y todos ellos fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Inclusión Social conocido como el “Torito”.

¿Cuáles son las sanciones para quienes rebasan el límite de alcohol?

Los sancionados deben cumplir un arresto de 20 a 36 horas inconmutables, dependiendo del grado de alcohol que reportaron al momento de la prueba. Al superar los 0.4 grados no aplican multas, sólo las horas de privación de la libertad.

En lo que va de la semana, se realizaron 87 mil 506 pruebas AlcoStop, ambiente interior del vehículo y mil 52 pruebas de alcoholemia por aire espirado

Los 228 conductores sancionados superaron el límite permitido de consumo de alcohol para conducir, por lo que 321 vehículos fueron remitidos al corralón que además deben pagar el arrastre del auto en los corralones, y en caso de tener multas al reglamento de tránsito las deberán cubrir para la liberación de los vehículos.

¿Dónde se instalan los puntos de revisión del alcoholímetro?

Los puntos de revisión se establecen en las 16 alcaldías principalmente en zonas comerciales, de restaurantes y vías de mayor circulación para aplicar las respectivas pruebas a los conductores.

