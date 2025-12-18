Gobiernos metropolitanos acuerdan atacar juntos la extorsión

Los gobernadores de ocho estados de la zona metropolitana del Valle de México acordaron que además de la coordinación que tienen para combatir el robo de vehículos, ahora van a atacar conjuntamente el delito de extorsión, así lo acordaron en la cuarta reunión metropolitana, integrada por gobernadores de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: EEUU condena a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, a más de 11 años de cárcel

¿Qué acordaron los gobiernos metropolitanos contra la extorsión?

“Tomamos una decisión muy importante de no sólo combatir el delito contra el robo de vehículos, sino que retomamos esta Coordinación Metropolitana, para combatir el delito de extorsión”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

El delito de extorsión, como sabemos, “es uno de los delitos que más lastima a la población. Así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente; un frente de los distintos gobiernos, para combatir este delito”, expresó Brugada.

Sobre el robo de vehículos, la mandataria capitalina, informó que gracias a la Coordinación Metropolitana, este crimen va a la baja en todos los estados, una disminución que va del 5 al 48%, pero no dio detalles de cada uno de los porcentajes ni en que entidades.

“Vemos que sí ha funcionado esta coordinación, puesto que en las entidades de Hidalgo, Morelos, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala Puebla y Ciudad de México, ha disminuido en este año, 20 por ciento el robo de vehículos. Desde estados que disminuyeron 5 por ciento, a otros que disminuyeron 48 por ciento”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Qué otras estrategias de seguridad se analizan?

Brugada informó que otra de la estrategia que se esta estudiando es de qué manera se retomará el gran operativo denominado Senda, del Estado de México, que combate el robo de vehículos; o el operativo Toca de la Ciudad de México; o las propuestas que se tienen de otros estados, de reglamentar el uso de casco y chaleco para quienes usan las motocicletas. También un conjunto de acciones para tener más arcos, más detectores de robos de vehículo, a lo largo y ancho de las entidades.

Asimismo, agregó, se analizaron otras acciones para llevar a cabo en el futuro, como el incremento de revisiones a centros penitenciarios y el aumento en la capacidad de inhibidores de señales electromagnéticas en dichas cárceles.

También se propone hacer un C5 Metropolitano, que ayude a tener la información que se requiere, cuando un delincuente se pasa de un estado a otro.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dijo que además la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos se han coordinado también para combatir el delito de tala clandestina del Bosque de Agua que se encuentra en las tres entidades.

Participé en la reunión de seguridad de la región Centro, encabezada por @ClaraBrugadaM.



Reforzamos la coordinación entre estados para prevenir el robo de vehículos y proteger a las familias. #LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/rMjeGN9vj4 — Margarita González Saravia (@margarita_gs) December 18, 2025

A la reunión también asistieron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la de Guerrero, Evelyn Salgado y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así como representantes de los gobiernos de Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo.

Esta mañana, en la #CDMX, asistí a la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, donde junto a la Jefa de Gobierno, las Gobernadoras de Morelos y Guerrero, y el Gobernador de Puebla acordamos reforzar las acciones y estrategias para combatir este delito.

De… pic.twitter.com/6AM918KP52 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) December 18, 2025

La primera reunión de los gobernadores fue en la Ciudad de México. La siguiente reunión fue en el Estado de México y la tercera reunión fue en Morelos.

Sostuvimos la 4ª Reunión Metropolitana con gobernadoras y gobernadores de la región en la #CapitalDeLaTransformación para dar seguimiento, evaluar y tomar decisiones conjuntas frente a uno de los delitos que más nos ocupa: el robo de vehículos.



Este esfuerzo de coordinación… pic.twitter.com/fMXt6nIRsB — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 18, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información