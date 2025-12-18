EEUU condena a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, a más de 11 años de cárcel

Una vez que cumpla su condena en Estados Unidos, El Guacho será deportado a México para que responda por los delitos cometidos en el país

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dictó una sentencia de 11 años y 8 meses de prisión contra Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’, identificado como una pieza clave en las operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue declarado responsable de coordinar operaciones de lavado de dinero a gran escala.

La sentencia, emitida en una corte federal, marca el fin de un proceso legal que puso al descubierto las sofisticadas redes de lavado de dinero que el cártel mantiene en territorio estadounidense.

Gutiérrez Ochoa es esposo de Laisha Michelle Oseguera, la hija menor del líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y se consolidó como uno de los objetivos prioritarios para las agencias de inteligencia de ambos países tras su huida de México en 2021.

Una vez que cumpla su condena en Estados Unidos, El Guacho será deportado a México para que responda por los delitos cometidos en el país Ampliar

Te podría interesar: Cae el yerno de El Mencho en EU

¿Cómo operaban las redes financieras del CJNG en Estados Unidos?

La captura de “El Guacho” ocurrió en noviembre de 2024, pese a que presuntamente fingió su propia muerte con el apoyo de la cúpula del CJNG para evadir la justicia tras el secuestro de dos elementos de la Marina en Zapopan.

Las investigaciones del FBI y la DEA revelaron que Gutiérrez Ochoa se encontraba residiendo en una mansión de lujo en Riverside, California, bajo la identidad falsa de “César Hernández”.

Durante su estancia en los Estados Unidos, el yerno de ‘El Mencho’ no solo buscó refugio, sino que continuó operando activamente para la organización.

También puedes leer : ¿“El Mencho” envió un correo a la Sedena para defender su marca?

¿Qué determinó la sentencia contra ‘El Guacho’?

La fiscalía presentó pruebas contundentes sobre cómo gestionaba la adquisición de bienes de alto valor y el movimiento de millones de dólares en ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, utilizando el sistema financiero estadounidense para intentar blanquear los activos del cártel.

A pesar de que inicialmente se le vinculaba con delitos de mayor gravedad relacionados con la violencia y el tráfico de sustancias controladas, ‘El Guacho’ optó por un acuerdo de culpabilidad centrado en la conspiración internacional para el lavado de dinero, lo que le permitió una reducción en la pena.

Además del tiempo en prisión, la autoridad judicial ordenó el decomiso de activos vinculados a la actividad criminal de ‘El Guacho’, incluyendo propiedades y cuentas bancarias.

Una vez que cumpla su condena en Estados Unidos, Gutiérrez Ochoa será puesto a disposición de las autoridades migratorias para su inmediata deportación a México, donde le esperan procesos judiciales pendientes relacionados con los delitos cometidos antes de su escape.

Síguenos en Google News y encuentra más información