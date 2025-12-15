;

  • 16 DIC 2025, Actualizado 04:06

Inicia entrega de Tarjetas del Bienestar a adultos mayores y madres trabajadoras como parte del Plan Michoacán

La Secretaría de Bienestar inició la entrega de tarjetas a más de 16 mil beneficiarios entre adultos mayores y madres trabajadoras en Pátzcuaro y Morelia, como parte del Plan Michoacán.

FOTO: @A_MontielR / X

FOTO: @A_MontielR / X

Sandra Tapia Vásquez

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó el inicio de la entrega de Tarjetas de Bienestar a 7 mil 226 nuevas beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, además de 9 mil 117 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en los municipios de Pátzcuaro y Morelia.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo doble, esta es la cantidad de dinero que tendrás que pagarle al SAT

¿Cómo se amplía el apoyo a madres trabajadoras en comunidades indígenas?

En Pátzcuaro, anunció que el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se universaliza en todas las regiones de los pueblos indígenas para niñas y niños menores de cuatro años.

Montiel Reyes precisó que el programa otorga un apoyo de mil 650 pesos bimestrales que se entregan a través de la Tarjeta de Bienestar de manera directa y sin intermediarios, con el propósito de contribuir al cuidado, mejor desarrollo y alimentación de las niñas y los niños.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: SAT aclara el monto máximo de dinero que puedes tener en tu TARJETA de débito

¿Qué apoyos recibirán los adultos mayores en Morelia y Pátzcuaro?

En Morelia, la Secretaría de Bienestar comenzó con la entrega de Tarjetas de Bienestar a nuevos derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años.

Montiel Reyes añadió que a través del programa Salud Casa por Casa, servidores de la salud llevan a cabo consultas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores para dar seguimiento a su salud con la toma de la presión arterial, la temperatura, medición de peso y talla, así como llevar a cabo pruebas de glucosa.

Recordó que este lunes se entregaron en Pátzcuaro, 971 tarjetas a madres trabajadoras; mientras que, en Morelia, mil 086 adultos mayores recibirán la tarjeta.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad