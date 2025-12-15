Inicia entrega de Tarjetas del Bienestar a adultos mayores y madres trabajadoras como parte del Plan Michoacán

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó el inicio de la entrega de Tarjetas de Bienestar a 7 mil 226 nuevas beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, además de 9 mil 117 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en los municipios de Pátzcuaro y Morelia.

¿Cómo se amplía el apoyo a madres trabajadoras en comunidades indígenas?

En Pátzcuaro, anunció que el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se universaliza en todas las regiones de los pueblos indígenas para niñas y niños menores de cuatro años.

Montiel Reyes precisó que el programa otorga un apoyo de mil 650 pesos bimestrales que se entregan a través de la Tarjeta de Bienestar de manera directa y sin intermediarios, con el propósito de contribuir al cuidado, mejor desarrollo y alimentación de las niñas y los niños.

¿Qué apoyos recibirán los adultos mayores en Morelia y Pátzcuaro?

En Morelia, la Secretaría de Bienestar comenzó con la entrega de Tarjetas de Bienestar a nuevos derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años.

Montiel Reyes añadió que a través del programa Salud Casa por Casa, servidores de la salud llevan a cabo consultas domiciliarias gratuitas a los adultos mayores para dar seguimiento a su salud con la toma de la presión arterial, la temperatura, medición de peso y talla, así como llevar a cabo pruebas de glucosa.

Recordó que este lunes se entregaron en Pátzcuaro, 971 tarjetas a madres trabajadoras; mientras que, en Morelia, mil 086 adultos mayores recibirán la tarjeta.

