Anuncia Gobierno CDMX actividades de fin de año con fiesta electrónica y 600 eventos culturales
Las actividades fin de año CDMX incluirán conciertos, pastorelas y una gran fiesta de música electrónica el 31 de diciembre en Paseo de la Reforma.
El Gobierno de la Ciudad de México anunció las actividades de fin de año que se realizarán para despedir el 2025, las cuales se llevarán a cabo del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero en el Zócalo y en 15 sedes distribuidas en distintas alcaldías.
Las celebraciones forman parte del programa denominado Luces de Invierno, que busca acercar la cultura y el entretenimiento a todos los rincones de la ciudad.
¿Qué actividades habrá en el Zócalo capitalino?
En la Plaza de la Constitución se presentarán 76 grupos musicales de diversos géneros como música tropical, son, norteño, danzón, rock, ska y urbana.
Además, se instalará un foro navideño donde se presentarán pastorelas y cuentacuentos todos los días, así como un nacimiento monumental.
El Zócalo también contará con un túnel de luz monumental de 150 metros de largo por 20 de ancho, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes, así como 120 expositores de artesanías de todo el país.
¿Cuántos eventos culturales se realizarán?
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se han contabilizado 600 actividades artísticas durante este periodo.
“Vamos a tener mucha cultura; hemos contabilizado 600 actividades artísticas para este fin de año, es decir, del 20 de diciembre al 4 de enero, 600 actividades artísticas entre las que vamos a tener aquí en el Zócalo desde pastorelas hasta grupos completísimos maravillosos que vamos a escuchar”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX
¿Cómo será la fiesta electrónica de Año Nuevo?
La mandataria adelantó que para despedir el 2025, el próximo 31 de diciembre se realizará una gran fiesta electrónica sobre Paseo de la Reforma.
“Vamos a tener la fiesta electrónica más grande del mundo, no con un grupo, con varios grupos de música electrónica nacional e internacional”, señaló Brugada, al invitar a los capitalinos a recibir el Año Nuevo bailando.
¿En qué alcaldías habrá sedes navideñas?
Las 15 sedes navideñas estarán ubicadas en:
- Parque lineal Torres de Potrero, Álvaro Obregón
- Parque Calpulli, Azcapotzalco
- Parque Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez
- Parque de la Consolación, Coyoacán
- Deportivo Morelos, Cuajimalpa
- Cancha Campos Revolución, Gustavo A. Madero
- Deportivo Leandro Valle, Iztacalco
- Parque Deportivo Las Torres, Iztapalapa
- Deportivo Oyamel, Magdalena Contreras
- Parque Tacuba, Miguel Hidalgo
- Plaza Corregidora San Antonio Tecómitl, Milpa Alta
- Bosque de Tláhuac, Tláhuac
- Deportivo Independencia, Tlalpan
- Parque Aguascalientes, Venustiano Carranza
- Deportivo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco