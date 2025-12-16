Anuncia Gobierno CDMX actividades de fin de año con fiesta electrónica y 600 eventos culturales

“Luces de Invierno”, actividades que se realizarán en la CDMX con motivo de las fiestas de fin de año

El Gobierno de la Ciudad de México anunció las actividades de fin de año que se realizarán para despedir el 2025, las cuales se llevarán a cabo del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero en el Zócalo y en 15 sedes distribuidas en distintas alcaldías.

Las celebraciones forman parte del programa denominado Luces de Invierno, que busca acercar la cultura y el entretenimiento a todos los rincones de la ciudad.

¿Qué actividades habrá en el Zócalo capitalino?

En la Plaza de la Constitución se presentarán 76 grupos musicales de diversos géneros como música tropical, son, norteño, danzón, rock, ska y urbana.

Además, se instalará un foro navideño donde se presentarán pastorelas y cuentacuentos todos los días, así como un nacimiento monumental.

El Zócalo también contará con un túnel de luz monumental de 150 metros de largo por 20 de ancho, 14 esculturas lumínicas con motivos navideños y juguetes, así como 120 expositores de artesanías de todo el país.

¿Cuántos eventos culturales se realizarán?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se han contabilizado 600 actividades artísticas durante este periodo.

“Vamos a tener mucha cultura; hemos contabilizado 600 actividades artísticas para este fin de año, es decir, del 20 de diciembre al 4 de enero, 600 actividades artísticas entre las que vamos a tener aquí en el Zócalo desde pastorelas hasta grupos completísimos maravillosos que vamos a escuchar”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¡A partir del 20 de diciembre nuestra capital se llena de luz, música y alegría!

Les invito a vivir las fiestas decembrinas con #LucesDeInvierno, una celebración pensada para encontrarnos, compartir y disfrutar en comunidad. Queremos que la cultura llegue a todos los rincones de… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 17, 2025

¿Cómo será la fiesta electrónica de Año Nuevo?

La mandataria adelantó que para despedir el 2025, el próximo 31 de diciembre se realizará una gran fiesta electrónica sobre Paseo de la Reforma.

“Vamos a tener la fiesta electrónica más grande del mundo, no con un grupo, con varios grupos de música electrónica nacional e internacional”, señaló Brugada, al invitar a los capitalinos a recibir el Año Nuevo bailando.

Desde el 20 de diciembre la Ciudad de México se llena de luz, color y alegría para celebrar juntas y juntos las #LucesDeInvierno. Queremos que la Navidad se viva en todos los rincones de la ciudad, que llegue a cada barrio y alcaldía, porque celebrar también es un derecho. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

Así se… pic.twitter.com/6IBpMV31fu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

¿En qué alcaldías habrá sedes navideñas?

Las 15 sedes navideñas estarán ubicadas en:

Parque lineal Torres de Potrero, Álvaro Obregón

Parque Calpulli, Azcapotzalco

Parque Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez

Parque de la Consolación, Coyoacán

Deportivo Morelos, Cuajimalpa

Cancha Campos Revolución, Gustavo A. Madero

Deportivo Leandro Valle, Iztacalco

Parque Deportivo Las Torres, Iztapalapa

Deportivo Oyamel, Magdalena Contreras

Parque Tacuba, Miguel Hidalgo

Plaza Corregidora San Antonio Tecómitl, Milpa Alta

Bosque de Tláhuac, Tláhuac

Deportivo Independencia, Tlalpan

Parque Aguascalientes, Venustiano Carranza

Deportivo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa: Presentación de Actividades Navideñas. https://t.co/AAuXzyfLvI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

