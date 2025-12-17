CDMX rehabilitará 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026

El gobierno capitalino comenzó la rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026 y ha pedido a las 16 alcaldías que renueven otras 200; 300 será en dos etapas.

La primera arrancó este mes de diciembre y se espera que estén listas a más tardar a finales de enero; la segunda comenzará a finales de diciembre y finalizará a finales de febrero, según lo expresó el secretario de Obras de la ciudad, Raúl Basulto.

“Este primer paquete de 100 canchas que arranca en diciembre estamos pensando tenerlos a mediados de enero, a finales de enero; y el segundo paquete de 200 canchas que estamos arrancando a partir de la semana del 15 de diciembre y al principio de enero será el paquete que pueda concluir máximo el 28 de febrero”. — Raúl Basulto, secretario de Obras de la CDMX

Rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026 Ampliar

¿Cómo será la rehabilitación de las canchas rumbo al Mundial 2026?

En las canchas del deportivo de la Magdalena Mixhiuca de la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno pidió a los 16 alcaldes que se sumen a la renovación de 200 canchas más para que así sean 500 las que se destinen al juego.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada dijo que estas acciones forman parte de las celebraciones que hará la Ciudad de México el próximo año con el fin de que el Mundial no solo se vea sino que se viva y se juegue en las colonias y los barrios de la capital.

“Queremos que este mundial se viva en los barrios, con mejoras en las canchas deportivas y nosotros hablamos de un Mundial con juego limpio y sociedad justa. Es un Mundial en el que se tienen que garantizar los derechos de la población”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno CDMX

Rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026 Ampliar

Indicó que estas 300 canchas representan que más de medio millón de metros cuadrados del espacio público se convertirán en canchas de futbol.

“Medio millón de metros cuadrados de espacio público transformada en canchas deportivas pero en especial o más bien todas canchas de fútbol para que estemos jugando disfrutando y transformando nuestra vida”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Rehabilitación y construcción de 300 canchas de futbol rumbo al Mundial 2026 Ampliar

¿Dónde estarán ubicadas las nuevas canchas de futbol en la CDMX?

De las 300 canchas, 240 ya existen y serán rehabilitadas y 60 se van a construir. Están ubicadas en 232 colonias de las 16 alcaldías.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno va a haber 10 “mejores canchas de barrio”, una de las cuales va a estar a un lado del “campamento 2 de octubre” en la alcaldía Iztacalco.

