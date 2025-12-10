¡Para fanáticos! CDMX lanza placa conmemorativa del Mundial 2026: te contamos costo y cómo tramitarla

Esta edición de las placas es muy limitada, por lo que te contamos lo que tienes que saber para tramitarla

El gobierno de la ciudad de México dio a conocer que con motivo del Mundial de Futbol del próximo año, lanzará una placa conmemorativa para automóvil.

La edición será limitada, solo se harán 60 mil, y tendrá un costo de mil 500 pesos. Con su venta se espera recaudar 90 millones de pesos.

Habrá tres modelos diferentes, uno con fondo negro, otro amarillo y uno más blanco.

Estos son los diseños de las placas, que tendrán un valor de mil 500 pesos cada una Ampliar

¿Será obligatorio el cambio a la placa mundialista?

El cambio de placa no será obligatorio, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. “Por favor, no vayamos a mal comunicar y decir que ahora es obligatorio cambiar las placas, ¡no! Es optativa, es una placa conmemorativa por el Mundial, por tener un elemento que nos ayude a festejar el Mundial”. — Clara Brugada

El trámite para obtenerla va a ser por línea y su expedición comenzará en el mes de febrero.

¿Quiénes podrán solicitar la placa y cómo será el trámite?

En el caso de los automóviles nuevos podrán optar por la placa conmemorativa o la tradicional.

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, aclaró que los automovilistas que opten por la placa del Mundial no van a pagar la baja de plaza anterior.

El gobierno capitalino invitó a los automovilistas de otros estados de la Republica que quieran obtener su placa mundialista a que registren su automóvil en la ciudad de México.

Luego del anuncio, realizado en el deportivo de la Secretaría de Hacienda, ubicado en la calle de Jalapa, en la colonia Roma, la mandataria y parte de su gabinete disputaron una cascarita con jugadores del propio deportivo.

