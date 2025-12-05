Mundial 2026: cómo afectará a México la operación de las sedes, la movilidad y el turismo con el nuevo formato de 48 equipos

El Mundial 2026 implicará un ajuste operativo para las tres sedes mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, debido al incremento de partidos y a la coordinación trinacional con Estados Unidos y Canadá. La expansión a 48 selecciones y 104 encuentros modifica calendarios, movilidad, infraestructura y proyección turística en territorio nacional.

Más actividad en los estadios y planeación extendida

El Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA recibirán mayor flujo de equipos, delegaciones y afición internacional. La FIFA distribuyó el calendario de forma que México tenga actividad durante las primeras fases del torneo, lo que obliga a reforzar operación, servicios temporales y procesos de control de accesos.

Las autoridades locales mantienen ajustes en transporte público, rutas alternas y zonas de tránsito para amortiguar la carga de movilidad durante los días de partido.

Turismo y proyección internacional de las ciudades sede

El aumento de visitantes previsto para las semanas del torneo concentra su impacto en hospedaje, restauración, movilidad aérea y actividades recreativas en las tres sedes mexicanas. Los organismos turísticos proyectan ocupación elevada y una demanda que se extiende más allá de los días de partido, debido a la estadía prolongada de aficionados que buscan trasladarse entre países sede.

México integra estos eventos en su estrategia de posicionamiento internacional, considerando que el Mundial funcionará como escaparate global para cada ciudad involucrada.

Infraestructura en revisión y coordinación trinacional

Las tres sedes mantienen procesos de adecuación en zonas perimetrales de los estadios, sistemas de seguridad y protocolos de acceso. La coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá establece lineamientos unificados para acreditaciones, transporte de delegaciones, migración y operación de voluntariado.

La logística final del torneo contempla traslados frecuentes entre ciudades de los tres países, lo que genera un esquema de coordinación permanente entre dependencias locales y federales.

Seguridad y operación durante días de partido

Los operativos para el Mundial integran controles en accesos, rutas de arribo, zonas para afición y áreas de hospitalidad. Las autoridades trabajan con lineamientos de FIFA en materia de seguridad y gestión de multitudes, con énfasis en prevención, movilidad y protocolos de respuesta ante incidentes.

El reto posterior: el legado para las ciudades sede

Una vez concluido el torneo, las autoridades locales deberán evaluar el uso posterior de la infraestructura ajustada para el Mundial, la movilidad implementada y las capacidades adquiridas en operación de eventos masivos. El objetivo es que los cambios integrados durante 2026 permanezcan en funcionamiento y se incorporen a la vida urbana de forma estable.