‘Supergripa’ no es un problema para México, hay tratamiento y vacuna: Sheinbaum

• Secretario de Salud confirma primer caso de supergripe, una mujer que ya fue dada de alta.

Con la petición a toda la población a vacunarse, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe peligro para el país ante la presencia de la variante de influenza A H3N2 subclado K.

Después que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa sobre el aumento de la circulación del virus y el llamado a fortalecer la vigilancia del virus promoviendo la vacunación, la Primera Mandataria descartó algún peligro de pandemia, como ocurrió con el Covid-19.

“Es decir no estamos hablando de una situación como el Covid o algo así donde no había vacuna, había que estar resguardado, si hay una gripe nueva pero hay vacuna, y en caso de enfermedad pues hay que acudir al médico y hay un medicamento que puede ayudar a disminuir los síntomas, entonces, es importante que se conozca esto con información para que no se genere una idea de que estamos frente a una situación como el Covid, no tiene que ver y es importante que se vacunen”.

¿Qué se sabe sobre el primer caso detectado en México?

El secretario de Salud, David Kershenbich, confirmó que fue registrado el primer caso en la Ciudad de México, se trata de una mujer de 80 años que tuvo recuperación ambulatoria, descartó que por el momento haya alguna hospitalización con esta variante.

“El tratamiento sigue siendo sintomático con Paracetamol, etcétera, pero el paciente se comportó como una influenza habitual en esta época y está recuperado y no requirió hospitalización, no tenemos ningún enfermo con esta variante, ni ambulatoria en este momento ni tampoco hospitalizado”.

¿Cómo se puede prevenir y tratar la llamada super gripa?

El funcionario indicó que esta llamada supergripa se encuentra con mayor presencia en Europa y Estados Unidos, pero insistió que es posible prevenirla con vacuna de influenza.

“Este es un llamado precisamente a reforzar la vacunación contra la Influenza, esta variante tiene como característica, ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza incluyendo el Oseltamivir, de tal manera que nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también cuando alguien tiene influenza, la posibilidad, el abasto suficiente para el tratamiento de la Influenza en general, por lo tanto no representa en este momento ningún problema para el país”.

Explicó que en caso de síntomas, en las clínicas de salud deben realizarse pruebas de influenza al paciente, al obtener el positivo dijo, es recomendable dar incapacidad para poder mantenerse en resguardo en su domicilio.

