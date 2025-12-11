¿‘Super gripe’ amenaza a México? Este es el virus H3N2 que ha comenzado a aumentar casos en el mundo

Con la llegada de la temporada invernal y los cambios bruscos de temperatura de finales de 2025, las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y del país han activado una alerta preventiva por el aumento significativo de contagios del virus de la Influenza A H3N2, popularmente conocido como la ‘Supergripe’. Este tipo de influenza se caracteriza por ser altamente contagioso y un poco más agresivo que otras variantes, así que te contamos si ya está en México y todos los detalles de esta enfermedad.

H3N2, la nueva variante de 'Influenza' que la catalogan como "Super gripe" / leolintang Ampliar

¿Qué es la gripe H3N2 y por qué la categorizan como una ‘Super gripe’?

La influenza H3N2 es una variante del virus de la gripe tipo A. El término o sobre nombre que le están poniendo como ‘Super gripe’ se popularizó debido a que el virus tiende a mutar rápidamente, volviéndose más resistente y generando brotes intensos, incluso si ya estás vacunado (a).

Los médicos mencionan que tiene una alta capacidad de contagio y la severidad de sus síntomas en grupos vulnerables se encuentra principalmente en infancias, adultos mayores y personas con comorbilidades. Esto hace que estos tres grupos sean considerados de atención prioritaria.

¿Cuáles son los síntomas de la ‘Super gripe’?

Definitivamente esto no pinta nada bien, sin embargo, hay que tener en cuenta los síntomas para no perder de vista cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud de quienes la contraigan, por lo que habrá que tomar en cuenta si:

Fiebre: aparición repentina y alta (de 38°C o más) y puede ser gradual, leve o alta

Dolor de cuerpo: De muy intenso a moderado

Cansancio o fatiga: Puede ser en extremo y persistente

Pérdida de olfato y gusto: Aunque es ocasional puede surgir

Asimismo, los especialistas mencionan que la variante de la influenza H3N2 o ‘Super gripe’ se contagia por gotitas de saliva al hablar, toser o estornudar y por contacto con superficies contaminadas.

¿La ‘Super gripe’ ha llegado a México?

Sí, esta variante ha llegado al país, sin embargo, las autoridades sanitarias mexicanas (como la Secretaría de Salud) activan estas alertas debido al incremento esperado o ya detectado de contagios en el país.

Así que, no es una amenaza que viene de fuera; es una situación recurrente de salud pública en México que requiere vigilancia y vacunación cada temporada de frío, especialmente con la variante H3N2 por su agresividad.