Super Gripe: síntomas clave de la influenza H3N2 que debes identificar a tiempo

La influenza A H3N2, conocida popularmente como Super Gripe, está registrando un repunte significativo este invierno y especialistas en salud piden a la población aprender a identificar sus síntomas desde las primeras señales. México ya registró su primer caso.

Aunque se trata de un virus estacional, su alta capacidad de propagación y la intensidad de las molestias lo han convertido en una de las variantes más vigiladas por autoridades sanitarias.

De acuerdo con infectólogos consultados, la H3N2 suele comenzar con:

Fiebre alta, generalmente arriba de los 38°C.

Dolor muscular

Escalofríos

Tos persistente

Agotamiento extremo que no aparece en un resfriado común.

Otro síntoma característico es el dolor de garganta intenso y, en algunos casos, congestión nasal que evoluciona rápidamente.

Uno de los principales riesgos de la Super Gripe es que puede confundirse con otros virus respiratorios, lo que retrasa el diagnóstico y la atención. Expertos advierten que, si después de 48 horas la fiebre no cede o la persona presenta dificultad para respirar, es indispensable buscar valoración médica, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños pequeños.

La influenza H3N2 también puede derivar en complicaciones como neumonía, deshidratación o agravamiento de padecimientos previos, por lo que la detección temprana es clave. Los médicos recomiendan no automedicarse y acudir a revisión para confirmar el tipo de influenza, ya que existen tratamientos antivirales que funcionan únicamente si se aplican durante las primeras horas de síntomas.

Para prevenir contagios, las autoridades sanitarias insisten en medidas básicas pero efectivas: lavado de manos frecuente, evitar cambios bruscos de temperatura, ventilar los espacios, cubrirse boca y nariz al toser y mantenerse en casa ante los primeros signos de enfermedad. También recuerdan que la vacuna contra influenza continúa siendo la herramienta más importante para reducir la gravedad de la H3N2.

Este invierno, identificar a tiempo los síntomas de la Super Gripe puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida o complicaciones serias. La recomendación es mantenerse informado, vigilar cualquier malestar y proteger a los grupos vulnerables.