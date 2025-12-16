Sheinbaum llama a evitar violencia en el Congreso tras enfrentamiento entre diputadas

Condenó la presidenta Claudia Sheinbaum la violencia entre diputadas de Morena y el Partido Acción Nacional que en el Congreso de la Ciudad de México se dieron “jalón de cabello” y golpes al inicio de la discusión de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Supergripa’ no es un problema para México, hay tratamiento y vacuna: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional la Primera Mandataria hizo un llamado a las y los legisladores a evitar a toda costa la violencia.

“Si pues muy mal, está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer la verdad… un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos, no tiene que llegar a la violencia, no debe ocurrir esto… se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes pero caer en actos de violencia no es… es condenable pues, no debe ser”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué opinó la presidenta sobre la discusión en el Congreso local?

Sheinbaum no hizo pronunciamiento alguno sobre la discusión en el Congreso local después que legisladores del “albiazul” iniciaron la toma de tribuna al acusar que Morena pretendía modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

En el Congreso de la CDMX se legisló la Reforma de Transparencia entre gritos, jalones y golpes. #AlAire 🎙️ @RosarioMorales_, diputada del @PartidoMorenaMx, en el congreso de la #CDMX.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/KyFsEAnMsw — Así Las Cosas (@asilascosasw) December 16, 2025

¿Qué respondió sobre otros temas políticos?

Así mismo lanzó un “sin comentarios” cuando se le preguntó del nombramiento que el PAN hizo al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca como representante en América del Norte, Sheinbaum Pardo sólo refirió que es algo que los panistas deberán explicar.

Síguenos en Google News y encuentra más información